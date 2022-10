Tarn - Castelnau de Montmiral. La compagnie Le Trimaran reçoit la Vice-Présidente Marie Piqué

« Depuis 2016 nous avons accentué notre engagement aux côtés des acteurs mobilisés pour la promotion de la citoyenneté et la lutte contre les discriminations », explique Marie Piqué, vice-présidente du conseil régional en charge des solidarités, venue rencontrer l’association tarnaise Le Trimaran. « J’ai tenue à venir ici, à Castelnau de Montmiral, pour rencontrer les membres de l’équipe et avoir un échange approfondi. Leur travail est tellement utile », détaille l’élue lotoise. La compagnie Le Trimaran, créée en 1993 pour répondre à une demande de prévention sous forme d’activités artistiques à destination des jeunes, est lauréate depuis plusieurs années de l’appel à projet du conseil régional. L’an dernier elle a permis à plus de 2500 lycéens de la région de s’exprimer au travers d’une pièce de théâtre participative intitulée Graines de supporters.

« Aujourd’hui, l’ambiance dans les stades ne semble pas toujours respirer l’air de la convivialité qui pouvait nous rassembler auparavant et une action telle que Graines de Supporters permet souvent de rétablir un dialogue en répondant à un besoin d’expression », explique Stéphane Tournu-Romain, directeur du projet. « On va parfois à l’excès pour pousser les jeunes à réagir, mais surtout avec cette pièce, nous reportons sur la jeunesse notre espoir de retrouver un jour cet univers sportif harmonieux, libre de toute discrimination », confie-t-il à la vice-présidente.

Un travail d’éducation populaire de longue haleine, mais qui, pour le coup, sème ses graines. « Participer à cette pièce a déjà permis à des jeunes de se trouver une vocation dans les métiers du spectacle ou d’entrer au conservatoire », détaille le directeur. « Former notre jeunesse en lui donnant les outils pour comprendre le monde me paraît essentiel dans le contexte actuel. Et quoi de mieux que la culture pour cela », a insisté Marie Piqué après la visite des locaux.