Béziers - Inauguration de la résidence Espoir à Béziers

Lor de l’inauguration de la résidence Espoir, à Béziers, ce mardi 11 octobre de nombreuses personalités étaients présentes pour saluer cette livraison de nouveaux logements :

Vincent Gaudy, Président d’Hérault Logement et Vice-Président du Conseil Départemental

Nicolas Coudene, représentant les services de l’Etat

Jean-François Chatel, Président d’AVH

Julien Wafflart, architecte (AWA Architectes)

Robert Ménard, Président de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée et Maire de Béziers

Composée de 20 logements qui accueillent des personnes en situation de handicap psychique, elle permet aux résidents de disposer d'une offre de logements adaptée, dans un environnement stable, intégré dans la cité.

Résidence Accueil Espoir

Implanté à l'Est de la Rue de Lorraine, ce projet de rénovation a été conçu de sorte à retrouver quelques éléments de résonance avec les immeubles adjacents. Le bâtiment se situe dans le périmètre de protection de la maison natale de Jean Moulin.

Le projet ne modifie pas l'implantation de l'immeuble existant. Les accès et les façades ont été réhabilitées dans l'emprise existante. Les deux cours existantes ont été maintenues et rendues accessibles aux résidents et agrémentées de haies de Lauriers.

Le rez-de-chaussée et le R+3 ont été isolés par l’intérieur, le R+1, le R+2 et les combles ont été isolés par l'extérieur. Ainsi, un jeu de décalage est présent entre le rez-de-chaussée, les étages et le couronnement.

Les fenêtres hors trame (RDC et R+3) ont été supprimées.

Coût global de l'opération : 2 407 000 €