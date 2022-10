Toulouse - Conférence "Etre parent, un jeu d'enfant ?" le 18/10 à Toulouse

La Mutualité Française Occitanie en partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne, organise une conférence avec le Dr Arnault Pfersdorff, pédiatre et chroniqueur pour France Télévisions à « La Maison des Maternelles », pour échanger sur la parentalité.

 La Mutualité Française Occitanie organise le mardi 18 octobre prochain de 18h30 à 20h, une conférence, gratuite et accessible à tous les parents et grands-parents de jeunes enfants ainsi qu’aux professionnels de la petite enfance sur la thématique de la parentalité.

 Pour apporter des éclairages sur le sujet et répondre aux questions, le pédiatre Arnault Pfersdorff, également chroniqueur de l’émission consacrée aux parents « La Maison des Maternelles », abordera :

o Les premiers mois de bébé,

o La diversification alimentaire,

o Les troubles du sommeil.

 Gratuite et ouverte à tous, la conférence se déroulera à l'Hôtel du Département - Pavillon République - 1, boulevard de la Marquette à Toulouse et sur simple inscription au préalable sur le site : www.conf-parentalite.fr