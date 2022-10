Le Crès - L'Association 60 000 rebonds fête ses 10 ans

A cette occasion, l’association reconnue d’intérêt général, témoigne de sa singularité en accompagnant les entrepreneurs ayant dû cesser leur activité afin qu’ils se reconstruisent personnellement et qu’ils rebondissent vers un autre projet professionnel. Implantée dans 10 régions et présente dans 40 villes, 60 000 rebonds fédère 1 200 bénévoles engagés dans la mise en place d’un accompagnement sur-mesure et gratuit. En 2022, l’association a permis à 1 000 entrepreneurs de rebondir dont 100 en Occitanie !

RECIPROCITE D’APPRENTISSAGE COMME SOURCE D’INSPIRATION AFIN DE DEDRAMATISER LE REGARD SUR L’ECHEC

Un entrepreneur c'est d'abord un homme ou une femme qui, après avoir cessé son activité ou déposé le bilan, développe d'autres ressources qu'il peut transmettre dans l'écosystème : ALORS il faut savoir accueillir cette expérience et cet apport, cela a de la VALEUR ! Depuis 10 ans, les bénévoles et les partenaires de l’association ont appris aux côtés des entrepreneurs en rebond, autant que ce qu'ils ont pu recevoir : cette réciprocité d'apprentissage est source d’inspiration. Changer de regard sur l'échec c'est avant tout s'exercer à " CHANGER DE REGARD SUR CE QUE L'ON VIT POUR REBONDIR".

« Dès le 1er accueil, on se sent bien intégré et l'intégration est d'autant plus facile qu'on est mis au même niveau que les autres. Lorsque l'on se retrouve au sein de l'association, on arrive très déstabilisée, avec des pertes de repères, de la culpabilité et souvent des difficultés financières. Grâce à l'accompagnement complet, toutes les difficultés sont traitées et balayées. Le cheminement est très bien pensé et laisse la possibilité à l’entrepreneur d'initier son nouveau parcours sans jugement de la part de l'association qui permet de baliser et d'alerter. La bienveillance de la part de tous les membres de l'équipe est en soi un trésor et permet de se réconcilier avec son « vrai soi ». Un grand merci pour vos signes, vos coups de pouce, vos encouragements, vos contacts, votre sourire, votre disponibilité. » ISABELLE – Entrepreneuse ayant rebondi en Salariat – Antenne de Montpellier – 2019 - 2020 Directrice opérationnelle

« La philosophie de 60 000 rebonds s’intègre parfaitement avec les valeurs et les convictions qu’Harmonie Mutuelle prône : être proche des dirigeants et des entreprises dans les moments complexes, être un acteur engagé dans les enjeux sociétaux.» Frédéric MALFILATRE, Harmonie Mutuelle, Directeur Région Occitanie

Entrepreneurs, bénévoles vont ainsi se succéder sur scène pour partager leur témoignage et apprentissage qui les ont inspirés et in fine leur vision de changement de regard sur ce qu’ils ont vécu. La rencontre et la conversation sur le fil de nos deux personnalités qui nous font l’honneur de leur présence et leur partage : Anne Dauphine Julliand, essayiste et auteur de « Deux petits pas sur le sable mouillé » et Brice Cornet, entrepreneur, conférencier et auteur de « Comment j’ai réussi mes échecs ».

En complément, le partage d’expériences d’acteurs engagés dans le "Club des entreprises du rebond", avec Carine Castello pour Harmonie Mutuelle, Mirana Ramamonjisoa pour RH Solutions, Marie Lise Raymond pour MBS, Jean Marc Oluski, Président MEDEF HÉRAULT MONTPELLIER, Grégory Blainvillain, Président CPME 34.

Le théâtre de La Comédie du Mas du Pont sera le décor qui accueillera ces regards croisés et témoignages ; le cocktail sera l’occasion d’animations autour du rebond (atelier Kintsugi, séance photocall) ainsi qu’une séance de dédicace d’ Anne Dauphine Julliand et de Brice Cornet. Inscriptions obligatoires (PLACES LIMITEES) https://my.weezevent.com/60-000-rebonds-fete-ses-10-ans-occitanie-montpellier