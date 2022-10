Albi - Harmonie Mutuelle organise une Agora « Handicap : s'épanouir malgré la différence » Jeudi 20 octobre

Selon Fabien Marsaud (Grand Corps Malade) « Les cinq sens des handicapés sont touchés mais c’est un sixième sens qui apparaît, c’est simplement l’envie de vivre ». Et si s’intégrer dans notre société n’était pas seulement lié à la normalité mais à la volonté de vivre et de réussir des individus et à l’accompagnement dont ils peuvent bénéficier ?

Pour tenter de répondre à cette question, Harmonie Mutuelle invite le grand public à participer à une Agora-débat jeudi 20 octobre à 18h30 en présence de :

• Jérôme Bernard, sportif handi et président d’Ozmoov,

• Jérémie Planchenault, cadre technique fédéral du Comité Départemental Handisport du Tarn,

• Olivier Rouquier, conseiller technique fédéral du Comité Départemental de Sport Adapté du Tarn,

• Charlotte Robin, pour le collectif La Traverse (tiers-lieu développant des dispositifs d’innovations sociales promouvant l’inclusion de et pour toutes et tous à Bergerac)

Le nombre de places est limité, l’inscription est obligatoire et gratuite via ce lien : Inscription ou par téléphone au 05.63.48.21.84

L’engagement d’Harmonie Mutuelle en faveur du handicap

Entreprise mutualiste à missions, Harmonie Mutuelle fait du sujet du handicap un de ses engagements essentiels. Persuadée que c’est collectivement que l’avancée de la cause handicapée se fera, les élus Harmonie Mutuelle organisent cette agora ayant pour objectif l’inclusion.

« Harmonie Mutuelle œuvre à la déconstruction des stéréotypes et des idées reçues pour élargir notre regard à la différence et réussir l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous nous réjouissons d’organiser cette table-ronde placée sous le signe du partage et de la convivialité, qui s’inscrit en résonance avec notre volonté de promouvoir le sport et la culture comme vecteur de santé et d’inclusion. Nous avons à cœur de soutenir les acteurs de proximité qui partagent nos valeurs et s’engagent pour les faire vivre sur les territoires. » explique Frédéric Malfilatre, directeur régional Harmonie Mutuelle Occitanie.

"Quel que soit le handicap, on peut toujours pratiquer du sport et il faut toujours accepter la main tendue pour aller de l’avant. Si on a le mental on réussit." confie Jérôme Bernard, sportif handi et président d’Ozmoov