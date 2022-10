Sète - Les journées d'accueil des nouveaux Sétois débutent ce vendredi

Comme chaque année à la mi-octobre, la Ville de Sète organise ses journées d'accueil des nouveaux Sétois.

Pour rappel, celles-ci se dérouleront cette année les 14, 15 et 16 octobre. L'occasion pour les personnes installées à Sète depuis moins d'un an de découvrir la cité, son histoire, ses traditions, mais aussi ses services, ses équipements, ses associations et l'équipe municipale.

Une visite quotidienne de la ville, en bus, est organisée pendant ces trois jours au départ du Théâtre de la Mer, à 13 h 30. L'itinéraire passera par le môle Saint-Louis, la promenade Leclerc et la plage du Lido, le centre balnéaire Raoul-Fonquerne, les musées de la Mer et Paul-Valéry et le cimetière marin, le panoramique de Saint-Clair, l’Espace Georges-Brassens, le théâtre Molière et, pour terminer, une visite exceptionnelle du port de commerce avant retour au Théâtre de la Mer.

Le vendredi 14 octobre, à partir de 19 h, tous les nouveaux Sétois sont conviés à participer à la soirée musicale d’ouverture de ces journées d'accueil autour d'une brasucade-sardinade au Théâtre de la Mer, en présence du maire François Commeinhes et de son équipe municipale.