Hérault - Santé des entreprises : quelle analyse en région et dans l'Hérault ?

L’Urssaf a été au coeur des dispositifs d’aide et d’accompagnement des entreprises ces derniers mois, dès le début de la crise Covid, et poursuit ses actions que ce soit dans le contexte géopolitique actuel, ou dans les situations d’intempéries. D’abord amortisseur social et économique puis partenaire de la relance, nous savons nous adapter pour répondre aux difficultés des entreprises et les accompagner au mieux pour leur permettre de créer ou maintenir leur activité.

Après plusieurs trimestres à la hausse, où en est l’emploi dans le territoire du Languedoc-Roussillon ?

Le niveau de création de postes et d’évolution de la masse salariale en Languedoc-Roussillon est très dynamique par rapport au niveau national avec :

> Une évolution des effectifs marquée de +5,9% (contre +2,8 de moyenne nationale) par rapport à l’avant crise et de +3,2% en moyenne annuelle par rapport au 2nd trimestre 2021. Cela représente 19 843 postes créés sur un an et 35 635 depuis le début de la crise Covid. L’évolution est particulièrement marquée dans les secteurs de l’hébergement-restauration (+11,4) et du commerce (+6,2).

> Une progression de la masse salariale remarquable de +13,8% (contre +9,5 de moyenne nationale) par rapport à l’avant crise et de +12,8 % sur un an.

> Un salaire moyen qui s’accroît de +1,5% sur trois mois avec 2 431 euros soit une augmentation multipliée par deux par rapport au premier trimestre (+0,7%). Sur un an, le salaire moyen croît de 7,1% en Languedoc-Roussillon, soit quasi autant qu’au niveau national (+7,2%), l’inflation atteignant sur la même période +6,0%.

Pour les travailleurs indépendants, la dynamique en Languedoc-Roussillon est également très importante avec une progression de + 8,56% sur une année. Avec 252 448 travailleurs indépendants à la fin du mois d’août 2022, c’est + 64 165 par rapport à août 2019.

L’évolution est la plus forte chez les artisans-commerçants et les autoentrepreneurs.

Noëmie Joubert, directrice départementale de l’Hérault :

« Dans le département de l’Hérault, sur la même période, les effectifs ont également évolué de 5,9% avec une progression de la masse salariale de l’ordre de +14,5%, supérieure à l’évolution régionale. Dans ce département, le salaire moyen atteint 2 518 euros, supérieur lui aussi à la moyenne régionale. Les secteurs les plus dynamiques sont l’hébergement-restauration et les autres services (hors intérim). »

Ne pas attendre que les difficultés de paiement et les impayés s’installent. Ensemble, trouver des solutions.

Dès le début de la crise sanitaire, l’Urssaf a mis en place un dispositif exceptionnel en proposant des reports, prises en charge de cotisations ou aides financières directes pour permettre aux entreprises et travailleurs indépendants les plus touchés de faire face aux difficultés.

Nous avons proposé depuis septembre 2021 de manière proactive des échéanciers de paiement adaptés à la situation de l’entreprise et pouvant aller jusqu’à 36 mois tout en poursuivant notre mission essentielle de financement de la protection sociale.

En Languedoc-Roussillon :

> 30 170 plans engagés avec les entreprises, soit 1 employeur sur 3. Ces plans sont respectés à 87%.

> 86 325 plans engagés avec les travailleurs indépendants, soit 8 cotisants sur 10 qui ont bénéficié de ces plans. Les échéanciers sont respectés à 88,5%.

Aujourd’hui près de 95% des entreprises en Languedoc-Roussillon paient leurs cotisations en temps et en heure, avant toute relance. Le niveau des impayés s’améliore tous les mois, même si nous ne sommes pas encore revenus au niveau d’avant crise. Ainsi, pour août 2022, les impayés à la fin du mois sont de 2,27%, contre 1,73% en août 2019 : c’est le meilleur chiffre depuis le début de la crise. Cela témoigne d’une bonne dynamique qui s’observe également à travers le taux d’embauche et la masse salariale des entreprises.

A mesure que la situation économique s’améliore, l’Urssaf continue à remplir sa mission essentielle de financement de la protection sociale.

Nous reprenons désormais les procédures de recouvrement pour les employeurs et travailleurs indépendants qui ont une dette mais qui ne respectent pas ou n’ont pas mis en place de solution de règlement. Nous invitons toutes les entreprises concernées à nous contacter au plus vite pour mettre en oeuvre ensemble des solutions.

Omar Bakiri, président du Conseil départemental de l’Hérault :

« Nous n’ignorons pas les difficultés que les entreprises et travailleurs indépendants rencontrent dans un contexte géopolitique et environnemental incertain et comprenons leurs inquiétudes.

C’est un message fort que nous souhaitons donner aujourd’hui : les dispositifs d’aide et de dialogue avec l’Urssaf continuent et continueront d’exister. Nous serons présents à vos côtés pour vous accompagner face aux difficultés rencontrées. Vous n’êtes pas seuls. »

Pourquoi renforcer les actions de lutte contre le travail dissimulé ?

L’Urssaf oeuvre activement à la préservation du principe de concurrence loyale entre les entreprises. La politique de lutte contre les fraudes et le travail illégal, seule garantie de la préservation des droits des salariés et du financement du système de protection sociale, est accentuée.

Les contrôles liés à la lutte contre le travail illégal, réalisés en continu y compris pendant la crise sanitaire, s’intensifient avec pour objectifs la garantie de la préservation des droits sociaux des salariés, la sécurisation du financement du système de protection sociale, et la contribution à la concurrence loyale des entreprises. Nous contrôlons tous types de statuts et de tailles d’entreprise, quel que soit le secteur d’activité.

En 2022, ce sont près de 200 procédures pour travail dissimulé qui ont été menées sur la région, pour un montant moyen 100 000 euros.

En 5 ans, les montants redressés ont été multipliés par 2,5. Ils seront de 20 millions d’euros en Languedoc-Roussillon en 2022 ; ce chiffre atteint 13 millions d’euros dans l’Hérault.