Hérault - La NUPES en action sur la 7ème circonscription ! ( Sète, Agde, Pézenas... )

La NUPES en action sur la 7ème circonscription ! ( Sète, Agde, Pézenas, Servian )

Des militantes et militants de la 7ème circonscription de l’Hérault de La France Insoumise, de Génération.s, d’Europe Ecologie Les Verts et du Parti Communiste se sont réunis ce mardi 4 octobre à Pézenas.

A l’image de l’intergroupe de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale de l’Assemblée nationale qui réunit les groupes LFI, EELV, PS et PC, ils décident d’ancrer sur leur territoire le combat pour une société plus solidaire et respectueuse de l’environnement fondée sur le programme des 650 mesures que partagent les forces de gauche et écologistes.

Pour se coordonner et agir, ils ont donc constitué une Assemblée de circonscription les regroupant.

Deux premières actions communes ont été décidées immédiatement :

promouvoir et faire signer la pétition pour la taxation des super-profits ( 44 milliards de dividendes au 2ème trimestre pour le CAC 40 ) ;

participer et mobiliser pour la Marche contre la vie chère et contre l’inaction climatique du 16 octobre à Paris.

Comme nos Député.e.s NUPES, à Sète, Agde, Pézenas, Servian, nous agissons :

contre la casse de l’assurance chômage, la casse des retraites, la casse de l’école et de la santé, le bavardage climatique, le flirt de Macron avec l’extrême droite, le mépris et l'autoritarisme comme mode de gouvernement ;

pour la hausse des salaires, le blocage des prix des produits de première nécessité dont l’énergie, pour la rénovation des logements et une concrète bifurcation écologique.

Nous sommes résolu.e.s à montrer, par les faits, que le Rassemblement National et son Député Lopez-Ligori ne sont qu’une bouée de sauvetage permettant à Macron de faire passer ses pires mesures.

Nous appelons celles et ceux qui ne se résignent pas à l’inaction sociale et écologique à nous rejoindre : contact@nupes34-7.fr .

Florence Cordier et Gabriel Blasco, suppléante et candidat NUPES aux législatives en juillet dernier dans la 7ème circonscription de l’Hérault.