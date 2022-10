Occitanie - Wokisme : conférence de La Manif Pour Tous

Venu des universités américaines, le "wokisme" ou l’éveil aux injustices, commence à prendre sa place dans la société française.

Des éléments de propagande LBGT dans les écoles aux films Disney mais aussi en entreprise, ce wokisme se répand de plus en plus. Ludovine de La Rochère, présidente de La Manif Pour Tous était en Occitanie les 5 et 6 octobre pour en parler.

Comprendre les mécanismes derrière ce prétendu éveil permet de s’en protéger.

Ce phénomène de société vise à supprimer les injustices entre les êtres en gommant leurs différences, cela commence par l’indifférenciation de l’homme et de la femme et l’autodétermination. Cela présente un danger pour les familles dont les fondements ne sont plus la complémentarité entre le père et la mère.



Les conférences de Ludovine de La Rochère s'inscrivent dans une tournée dans les régions de France. A Toulouse comme à Montpellier, elle a intéressé une centaine de personnes et de passionnants échanges ont suivi la présentation.