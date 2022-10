Frontignan - Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 5 octobre de Frontignan la Peyrade

Conseil municipal : Séance du mois d’octobre

Ressources humaines avec des créations de postes permanents et non permanents, urbanisme avec des acquisitions de parcelle et locaux ou la poursuite du programme de rénovation de façades et diverses conventions avec des partenaires dans différents domaines ont pris une part importante dans cette séance du 5 octobre 2022.

Plusieurs délibérations concernant les ressources humaines ont été adoptées. Tout d’abord, dans le cadre de la politique municipale en direction des jeunes du territoire, les élus ont approuvé le recours aux contrats d’apprentissage pour 10 apprentis pour l’année scolaire 2022/2023, notamment dans les domaines de la puériculture et de la petite enfance, de l’aide à domicile, de la jeunesse, des sports et du bâtiment (peinture). 26 emplois non permanents ont également été créés pour faire face aux besoins du service enfance afin de maintenir les taux d’encadrement règlementaires durant le temps du repas des enfants ainsi que pour répondre aux besoins spécifiques des élèves en situation de handicap. 25 emplois permanents ont été créés, notamment dans la filière culturelle pour la conservation du patrimoine, dans l’animation, dans la police municipale, l’administration et la filière technique.

En matière de finances, deux créations de nouvelles autorisations de programme et de crédits de paiement ont été adoptées, l’une pour l’extension et la modernisation de la crèche Roger-Michel pour un montant estimé à 758 800 €, l’autre pour la restructuration de l’avenue Vauban à la plage pour un montant estimé à 776 000 €.

Dans le domaine de l’urbanisme, la Ville s’est engagée dans une politique de restructuration de sa voirie communale afin d’organiser un réseau viable et cohérent. Dans cette perspective, elle envisage l’acquisition d’une parcelle, le long de la route de Balaruc à La Peyrade, pour un euro symbolique. Également approuvée, l’acquisition d’un local commercial de 156 m², 32 boulevard Victor-Hugo, pour un montant de 270 000 € qui permettra de favoriser l’installation de nouveaux commerces à travers le dispositif « Boutique à l’essai ». Par ailleurs, le conseil a approuvé le programme de coupes d’arbres présenté par l’Office National des Forêts (ONF), destiné à éclaircir les peuplements de pins, de cèdres et de cyprès sur environ 16 ha du massif de la Gardiole. Ces coupes, en moyenne 1 arbre sur 4, servent notamment à diminuer la densité et la concurrence entre les arbres, favoriser les plus beaux arbres en stimulant leur croissance, diminuer le risque incendie et favoriser le mélange d’essences et la biodiversité, dans le respect des périodes de nidification des espèces. Cette opération devrait générer un volume d’environ 390 m3 de bois récoltés qui seront broyés afin d’obtenir des plaquettes forestières destinées à alimenter des chaufferies collectives.

Dans le cadre de l’opération cœur de ville qui comprend le subventionnement du ravalement et de la restauration des façades pour les centres-villes de Frontignan et du quartier de La Peyrade, pour une amélioration architecturale, urbaine et environnementale du patrimoine bâti, 16 dossiers ont déjà été subventionnés depuis 2019. La commission « façades » réunie en septembre 2022 s’est prononcée favorablement sur 4 nouveaux dossiers, pour un montant global de travaux de 40 512.65 € HT. Le montant total de subventions municipales s’élève à 13 642.21 € et celui de l’aide régionale à 7 226.43 € que la Ville avancera aux divers bénéficiaires.

Depuis plusieurs années, la Ville assure la gestion en régie d’une aire de stationnement de camping-cars, avenue des Vacances à Frontignan Plage. Cette aire offre une solution de stationnement sécurisée, néanmoins la plupart des équipements techniques nécessaires aux camping-caristes sont à leur disposition sur le parking du port de plaisance, à plusieurs centaines de mètres. Il est donc maintenant envisagé de doter cet équipement des principaux services, notamment l’assainissement, l’eau potable ainsi qu’à un branchement électrique. Les travaux sont estimés à 90.000 € HT. Le contenu de ces services ainsi améliorés appelle à une évolution du mode de gestion de cet équipement qui concourt à l’animation touristique de la ville. Le principe du recours à la délégation de service public pour assurer l’équipement et la gestion de cette aire de stationnement des camping-cars a été retenu.

Plusieurs conventions ont été approuvées. Une concerne la mise à disposition à titre gratuit de différents supports de type dériveurs ou catamarans, des bateaux de sécurité ainsi que du petit matériel du centre nautique municipal à l’association « Club Nautique Associatif Frontignan » pour favoriser la pratique de la voile en dehors de la saison estivale. Une autre concerne l’attribution d’une subvention de 1500 € par Hérault logement à la manifestation festive « Calmette en fête ». Une troisième concerne l’organisation des études surveillées pour l’année scolaire 2022-2023 avec l’éducation nationale. En partenariat avec le département de l’Hérault et la mission locale d’insertion des jeunes du bassin de Thau, une quatrième convention concerne une action d’insertion sociale et professionnelle destinée à 20 jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, via des séances consacrées au bien-être, à la nutrition ou encore à l’épanouissement personnel. Le budget prévisionnel de cette action collective s’élève à 4 254 € dont 3 500 € de financement de la commune et 754 € de l’Agence régionale de santé (ARS). La cinquième convention votée est culturelle. Elle concerne la mise à disposition gracieuse des lieux propices à chaque spectacle proposé par la Scène nationale dans le cadre des manifestations décentralisées par le Théâtre Molière Sète (TMS). Il s’agit notamment de l’espace chapiteau de La Peyrade, de la salle de l’Aire ou tout autre espace adapté. Enfin, c’est une convention financière avec l’agence Erasmus + France qui a été approuvée pour l’accueil de jeunes volontaires dans le cadre du corps européen de solidarité (CES).

Enfin, deux sujets ont été évoqués lors des questions diverses. L’annonce du boycott par la Ville de la coupe du monde de football au Qatar pour des raisons écologiques et humaines (plus de 6500 morts sur les chantiers de construction d’équipements sportifs). Et, dans le cadre de la transition écologique et énergétique ainsi que pour préserver les finances publiques, un plan d’actions pour la sobriété énergétique, en cours d’élaboration, sera très prochainement présenté à la population, notamment par le biais du magazine municipal.

La prochaine séance du conseil municipal se déroulera en novembre.