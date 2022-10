Sète - Réaction suite aux décisions de justice concernant les deux référés suspensifs déposés par le collectif Bancs Publics.

François Commeinhes : « Je comprends les inquiétudes mais je déplore des procédures coûteuses sur un sujet si important pour notre cœur de ville »

Réaction suite aux décisions de justice concernant les deux référés suspensifs déposés par le collectif Bancs Publics.

Le Juge des référés a rejeté, mercredi 5 octobre, le référé et l’ensemble de ses motifs déposés par l’association Bancs publics et autres, dirigé contre le permis de construire valant permis de démolir concernant la Place Aristide-Briand (kiosque Franke et autres éléments de la place).

Sur le second référé déposé par Bancs publics et autres, le Juge des référés a suspendu l’exécution de la transplantation des arbres.

Le Juge des référés considère que la nouvelle loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite loi « 3DS » demande dans le cas présent une pièce complémentaire, soit la délivrance par le Préfet de l’Hérault d’une dérogation prévue à l’article L. 350-3 permettant ladite transplantation. Sur les sept motifs déposés par Bancs Publics sur le sujet des arbres, ce seul motif est retenu par le Juge des référés, le reste est rejeté. Rappelons que cette transplantation n’est pas de toute façon à l’ordre du jour actuellement, puisqu’elle se doit de respecter une saisonnalité par rapport aux arbres.

--------------------------------------

La Ville est satisfaite de ces décisions et, comme pour le reste de ce dossier, elle travaille d’ores et déjà en lien les autorités compétentes afin de délivrer ledit document, puis saisira le juge des référés afin de lui produire cette pièce qui permettra la levée de la suspension.

La décision du tribunal ne remet pas en cause le bien-fondé ni la légalité du chantier. Dans l’attente de la production de la pièce demandée, la décision du juge n’impliquant pas l’arrêt général du chantier, les travaux non relatifs à la transplantation vont se poursuivre.

Rappelons que les précédents référés déposés par « Bancs Publics » fin 2021 - portant sur les deux mêmes sujets, kiosque et arbres (date à laquelle l’autorisation préfectorale exigée maintenant pour leur transplantation n’était pas encore de rigueur), avaient été rejetés par le Tribunal administratif. François Commeinhes, maire de Sète, avait néanmoins interrompu le lancement du chantier, tout d’abord afin de respecter la saisonnalité adéquate permettant une bonne transplantation des arbres. Mais aussi, dans un soucis d’apaisement, afin d’écouter d’autres attentes et suggestions, et d’enrichir ainsi le projet, avec l’appui de l’ABF notamment, et des autorités compétentes, pour peaufiner une qualité optimum d’un projet structurant et essentiel, visant à renforcer et pérenniser le dynamisme retrouvé de notre cœur de ville.

Au-delà de la création d’un parking de 314 places, sur laquelle se focalisent les opposants au projet :

- parking pourtant indispensable pour éviter aux Sétois les recherches de places dans le centre-ville (une moyenne de 12 minutes de recherche pour 74% des véhicules entrant par la rue Gabriel Péri, selon une étude diligentée hors période estivale)

- parking pourtant indispensable pour accéder à la future salle Brassens et son grand parvis, qui seront signés Robert Combas et créés sur la Place Jules-Moch (entre l’esplanade Aristide-Briand et la médiathèque François-Mitterrand), qui est actuellement un parking de surface et qui sera donc supprimé

- parking indispensable aux usagers de la nouvelle ludothèque, de la médiathèque, car tout le monde ne peut se déplacer en bus ou en vélo

- parking indispensable pour compenser les places de stationnement de surface supprimées, par exemple sur la rue du 11-Novembre qui sera piétonnisée, pour créer ainsi une continuité piétonne de la rue Paul-Valéry à la Médiathèque

- parking indispensable pour redynamiser notre cinéma de cœur de ville qui va profiter du chantier lancé pour se refaire une beauté

- parking indispensable pour les riverains, les Sétoises et Sétois, familles, personnes à mobilité réduites et autres

- parking complémentaire aux 2 000 places créées en parkings de délestage en entrée de ville (à terme 3 000), relayées par des navettes maritimes et ligne de bus gratuites…

Car le projet comprend un ensemble de chantiers de restaurations et de réalisations nouvelles, à visée économique, sociale, sociétale et culturelle, concernant l’esplanade et son pourtour. Citons la restauration du kiosque, l’alignement de 107 arbres (plus qu’actuellement) et rénovation globale de la place telle qu’à son origine en 1898, la réalisation de la nouvelle salle polyvalente Georges-Brassens, la rénovation du cinéma de cœur de ville, la prolongation de la piétonisation, la création de voies cyclables et de cheminements piétonniers, d’aires de jeux, de jeux d’eau etc.).

Réaction du maire François Commeinhes

« Je comprends les inquiétudes que ce projet génère, en terme de nuisances et de délais de livraison. Je sais aussi qu’une contre-vérité, insidieuse, délivrée par certains, sur une soi-disant perte de notre patrimoine, en l’occurrence notre place Aristide-Briand, à laquelle nous sommes tous attachés, a été répandue. Mais bien au contraire, il s’agit là d’une renaissance de notre esplanade. Comme cela a été le cas pour la requalification et la piétonisation du quai Suquet par exemple, et comme cela sera, dans peu de mois, bientôt le cas pour la place Victor-Hugo. Aussi, je déplore le harcèlement procédurier dont ce beau projet d’intérêt général fait l’objet. En toute clarté, il faut que les citoyens sétois sachent que tout recours a un impact sur les délais, les nuisances et aussi sur les coûts pour les entreprises, ce qui n’est pas négligeable dans le contexte économique difficile que nous vivons. Sans compter, et c’est mon principal souci, le climat délétère et anxiogène, bien éloigné du tempérament de notre ville, généré actuellement par certains, dans une Sète qui a pourtant un si beau goût de vivre. Mais je garde confiance et sérénité. Les grossesses et accouchements les plus difficiles donnent naissance aux plus beaux bébés… L’ensemble Villeroy et ses espaces tels que la promenade du Lido avaient fait l’objet de 172 procédures de la part de nos opposants. Nous l’avons mené à bien. »