Béziers - Fermeture d'une école coranique au sein de la mosquée El Houda à Béziers

ORDRE PUBLIC

Fermeture d’une école coranique au sein de la mosquée El Houda à Béziers



A la suite d’un contrôle inopiné réalisé ce jour au sein de la mosquée El Houda à Béziers, le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh a demandé au maire de la commune, conformément à son pouvoir de police, de procéder à la fermeture d’une partie de la structure accueillant une école coranique.

Ce contrôle inopiné réalisé par la sous-commission départementale de sécurité, présidée par le souspréfet de Béziers Pierre Castoldi, a révélé une non-conformité caractérisée à la règlementation qui régit les établissements recevant du public (ERP) : installations électriques défectueuses, absence d’alarme incendie et de porte coupe-feu, issues de secours insuffisantes etc.



La commission de sécurité a donc émis un avis défavorable et demandé à l’autorité municipale la fermeture de la partie de l’établissement consacrée à l’enseignement religieux (aménagement de salles de classe non déclaré) compte tenu des risques pour la sécurité des personnes, adultes et enfants, fréquentant cet établissement.

Au moment du contrôle, l’école coranique située au sein de la mosquée El Houda accueillait 47 élèves âgés de 7 à 11 ans.

La partie de l’établissement dédiée au culte restera ouverte le temps de la réalisation des travaux indispensables de mise en conformité qui devront être effectués dans les plus brefs délais.

Illustration