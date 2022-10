Occitanie - 41 communes seront accompagnées dans leurs missions de sécurité et de prévention au quotidien

Mardi 4 octobre à 15h, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et Thierry Mathieu, conseiller régional délégué à la sécurité, ont annoncé les 41 communes prochainement accompagnées dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « La Région vous protège » grâce à un montant total d’1M€.

A cette occasion, Carole Delga a détaillé l’ensemble des actions régionales engagées en matière de protection des personnes et de prévention des violences.

Enfin, à l’issue, la présidente de Région a inauguré le poste de police municipale de Valras-Plage, en présence du maire, Daniel Ballester et du sous-préfet de Béziers, Pierre Castoldi.

« Protéger nos habitants, c’est garantir le droit à la sécurité pour tous. Ce sujet ne doit souffrir d’aucune démagogie. Ma vision, c’est la sécurité républicaine et pas la République sécuritaire, en proximité, avec des moyens pour prévenir et pour agir.

En cohérence avec mes engagements de campagne, dès le début de mon mandat, et dans la lignée du précédent, j’ai engagé de nouvelles actions concrètes, notamment grâce à la nomination d’un conseiller régional délégué à la sécurité, Thierry Mathieu.

S’il incombe à l’Etat d’équiper la Gendarmerie et la Police nationale, j’ai souhaité proposer aux communes et aux intercommunalités de les accompagner dans leur effort de sécurité du quotidien. Dès le mois de février 2022, elles ont pu candidater à notre appel à manifestation d‘intérêt pour obtenir le soutien de la Région afin d’aménager et sécuriser les locaux de police municipale, d’acquérir des véhicules adaptés ou d’acheter des équipements de protection des personnels. Aujourd’hui, l’heure est aux résultats et ce sont 41 communes qui vont pouvoir bénéficier de l’aide de la Région, qui mobilise une enveloppe de 1 million d’euros.

Quand il s’agit de protéger les habitants de la région, ni le fatalisme, ni l’immobilisme ne seront jamais ma ligne de conduite » a déclaré Carole Delga.

Crédit photo : Antoine Darnaud – Région Occitanie