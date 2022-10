Sète - La Ville se met aux couleurs d'Octobre rose

Comme chaque année, la Ville s’associe à Octobre rose.

A cette occasion, et pour tout le mois, la mairie et les ponts de la ville, notamment, s'illuminent de rose pour relayer et mettre en lumière cette action de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Rappelons qu'au-delà de cette action symbolique, la Ville et son service des sports, ainsi que le CCAS, se mobilisent au quotidien en faveur des personnes en rémission de cancer, avec l’association Étincelle, à travers le programme Onco’Sport. Des cours sont également dispensés avec un enseignant en activités physiques adaptées et santé (EAPAS) formé pour ces pathologies.