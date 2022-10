Montpellier - Concert du chœur d'hommes basque Errobi Kanta Baiona le 15 octobre à Beaulieu

Afin de faire découvrir et de partager la culture basque, l’association Maison basque de Montpellier - Montpellierreko Eskual Etxea organise un concert rare en invitant le chœur d’hommes basque Errobi Kanta de Bayonne à se produire à Beaulieu le 15 octobre 2022 à 20h30.

Ce concert est rare, car les chanteurs d’Errobi Kanta Baiona présenteront le répertoire qu’ils interpréteront en novembre 2022 lors du concours d’Otxote de Bilbao, concours consistant en une compétition d’octuors d’hommes qui interprètent essentiellement des chants du répertoire historique basque, soit des chants reprenant les thèmes traditionnels : pêcheurs de baleines, bergers, montagne, amour, fêtes. Tous les chants d’Errobi Kanta Baiona sont interprétés a cappella, sous la direction d’André Lalanne.

Créé en 1982, le chœur basque Errobi Kanta de Bayonne à quatre voix égales d’hommes a gravi les échelons de la qualité dans le chant a cappella, et effectue de nombreuses prestations en Pays basque, mais aussi en France et dans le monde. Ses chanteurs veulent être des « messagers de la culture basque », euskal kulturaren mezulari en basque.

Informations pratiques pour le concert :

Date / heure : samedi 15 octobre 2022 / 20h30

Lieu : église de Beaulieu (parking assuré)

Tarif : entrée libre - participation au chapeau

À propos de la Maison basque de Montpellier - Montpelliereko Eskual Etxea

Cela fait six ans que l’association Eskualdunak, créée le 1er décembre 2003, a été officiellement reconnue Maison basque par le gouvernement basque. L’objectif d’Eskualdunak – Montpellierreko eskual Etxea – est de faire vivre la culture basque dans la région de Montpellier. Pour ce faire, elle y reproduit tout au long de l’année un petit coin de Pays basque à travers plusieurs activités traditionnelles (danse, jeu de mus, cours de basque, etc.), et plus ponctuellement à l’occasion de diverses manifestations (conférences, fête de la musique, fête des Arts et Traditions populaires, etc.).

Suivre l’actualité de la Maison basque de Montpellier - Montpelliereko Eskual Etxea sur Internet (www.eskualdunak34.com/) et sur Facebook (www.facebook.com/Eskualdunak)