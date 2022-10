Saint Cyprien - Glow Up Exposition d'artistes renommés

Marco Scarfó, directeur et fondateur de " The Most Famous Studio ", " The Most Famous Gallery " et " Scarfó Galleries " Global Project, nous présente une exposition d'artistes locaux et internationaux de renom. L'événement fait partie du projet " Scarfó Galleries ", des espaces d'exposition alternatifs permanents ou temporaires présents localement et en expansion internationale. L'événement actuel « GLOW UP », se déroulera dans la salle JOA'RT du Casino Joa à Saint Cyprien, du 1er au 31 octobre 2022. Le vernissage, avec apéro offert, sera le 8 Octobre de 17h à 21h30. Pour plus d'informations, contactez le Casino ou Mr. Marco Scarfó par Instagram : @mostfamousgallery

Facebook : The Most Famous Gallery

Email : scarfo.france@gmail.com

Portable : 07 78 40 36 01