Montpellier - La 5ème édition de Solid'Art se termine sur un bilan positif et prometteur.

5ème édition de Solid’Art Montpellier : 4.000 visiteurs et 50.000€ récoltés pour le Secours populaire de l’Hérault.

La cinquième édition de Solid’Art Montpellier se termine sur un bilan positif et prometteur.

En termes de fréquentation, déjà, le salon enregistre une hausse de plus de 30% (vs 2021) avec 4.000 personnes qui sont venues parcourir les allées du salon. Les dons collectés en faveur du Secours populaire de l’Hérault, objectif premier de l’événement, sont également à la hausse avec 50.000€ récoltés cette année.

Les fonds collectés sur le salon permettront aux enfants des familles accompagnées par le Secours populaire, de partir en vacances, d’accéder à la culture, aux loisirs et aux sports.

« Dans une démarche d’éducation populaire, le Secours populaire français s’engage à ce que tous les enfants puissent apprendre, s’épanouir et participer à l’évolution de la société dans laquelle ils vivent », rappelle Fabien Albert, Secrétaire Général du Secours populaire de l’Hérault.

Outre des chiffres encourageants, le salon bénéficie d’atouts positifs soulignés par les artistes et visiteurs : une sélection artistique de qualité, une ambiance conviviale et chaleureuse favorisée par de nombreuses animations et temps forts artistiques : performance de graffiti et dédicaces de NASTY, le parrain de cette édition, live painting de Sandrot, Well Rimo et Benjamin Carbonne, fresque participative de CssJPG, initiation à la sérigraphie, ateliers street-art pour les enfants avec Oups...

« Des moments d’échanges et de partage qui ont fait la force de cette 5ème édition » souligne Florian Neveu, le commissaire du salon.

Enfin, l’événement a bénéficié d’un soutien important des collectivités (ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, Région Occitanie), de mécènes et partenaires engagés. Lors de sa venue, le Maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a réitéré son soutien cette opération qui contribue à faire vivre la solidarité et la culture à Montpellier : « deux dimensions fondamentales de nos sociétés dont Solid’Art illustre de manière exemplaire leur interdépendance ».

Des indicateurs prometteurs qui permettent d’affirmer que l’événement est désormais bien installé à Montpellier.

La 6ème édition est d’ores et déjà programmée au Zénith Sud les 22,23 et 24 septembre 2023.

Photos © Jolan Touzet