Castelsarrasin - Lycée Jean de Prades. Parents et enseignants mobilisés pour les salaires

Parents d’élèves et enseignants du lycée Jean de Prades ont participé ensemble à la mobilisation inter-syndicale pour les salaires et le pouvoir d’achat du 29 septembre à Montauban.

Un appel qui a réuni un peu plus de 300 personnes au niveau départemental.

« Nous sommes mobilisés aujourd’hui pour manifester le ras-le-bol général qui touche le corps enseignant, que ce soit en termes de salaires comme de reconnaissance du métier », insiste Laurent Tamanini, enseignant au lycée de Castelsarrasin et syndiqué FSU qui est venu à la manifestation accompagné de plusieurs collègues. Ils ont pu rencontrer sur place Rodolphe Portolès, conseiller régional et membre suppléant du conseil d’administration de l’établissement. « J’ai tenu à venir témoigner tout mon soutien aux personnels mobilisés, et notamment les enseignants, qui aujourd’hui portent cette revendication légitime d’augmenter les salaires face à la vie dure et à la baisse du pouvoir d’achat », a expliqué l’élu, par ailleurs président de la commission Education au conseil régional.

La fédération Tarn et Garonne des comités de parents d’élèves est également venue apporter son soutien à la mobilisation par la voix de son Vice-Président Julien Sueres. « Tout le monde est d’accord pour dire que l’école c’est la République, pourtant elle est portée aujourd’hui à bout de bras par un corps enseignant précarisé et mal payé », a insisté le représentant des parents d’élèves au lycée Jean de Prades. « Cette mise à mal du monde enseignant, c’est avant tout nos enfants qui en font les frais », a-t-il ajouté, pointant également l’urgence de se mobiliser aussi pour les personnels accompagnants les enfants en situation de handicap. « Nous serons aux côtés des AESH jusqu’à ce qu’elles obtiennent un véritable statut et des salaires dignes », a conclu le délégué FCPE avant de rejoindre la marche dans les rues de Montauban.