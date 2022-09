Hérault - Aurélien Lopez Liguori demande une table ronde à Hervé Berville, Secrétaire d'État à la Mer

Situation des pêcheurs en Méditerranée, les parlementaires du Rassemblement National réclament une table ronde avec Monsieur Berville

Le député Aurélien Lopez-Liguori a signé ce jour une lettre, aux côtés de Monsieur Frédéric Falcon, député de l’Aude, Madame France Jamet, députée française au Parlement européen, Madame Michèle Martinez, députée des Pyrénées-Orientales et Monsieur Nicolas Meizonnet, député du Gard. Ils s'adressent à Monsieur Hervé Berville, Secrétaire d'État à la Mer, afin de lui demander une table ronde sur le sujet de la pêche en Méditerranée.

Cette lettre met en lumière la dégradation de la situation des pêcheurs d’Occitanie. A titre d’illustration, en 2021, on compte 690 navires de pêche en Occitanie, dont 52 chalutiers. Vingt ans plus tôt, on comptait 57 chalutiers seulement pour la ville de Sète. La réduction significative du nombre de chalutiers dans la région est le reflet d’une détérioration toujours plus profonde du secteur.

En premier lieu desquels les restrictions européennes, toujours plus contraignantes, comme la baisse du nombre de jours en mer imposée par le plan « West Med ». Ajoutons à cela les effets des projets d’éoliennes offshore dans le Golfe du Lion, fin 2023, qui amputera largement l’espace de travail des pêcheurs. L’augmentation des prix du gasoil achève ce dramatique état des lieux, un bateau de pêche consommant entre 1.500 et 2.000 litres par jour, les pêcheurs n’auront d’autre choix que de travailler à perte ou de rester à quai.

Les pêcheurs méditerranéens, comme ceux Sète qu’il rencontre régulièrement, subissent cette situation. Monsieur Aurélien Lopez-Liguori comprend pleinement ces enjeux, étant lui-même issu d’une famille de pêcheurs. Beaucoup ont des doutes sur l’avenir de leur activité et s’en inquiètent. Ainsi, nous demandons au Ministre Hervé Berville une table ronde avec tous les acteurs concernés afin de jeter les bases d’une nouvelle politique avec la volonté affichée de soutenir nos filières et de leur permettre de vivre de leur travail.

Vous trouverez ci-dessous le courrier de messieurs et mesdames les députés Frédéric Falcon, France Jamet, Aurélien Lopez-Liguori, Michèle Martinez et Nicolas Meizonnet.