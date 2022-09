Montpellier - ACM Habitat et GRDF poursuivent leur engagement en faveur de la transition écologique

En février dernier, ACM HABITAT et GRDF signaient une convention de partenariat dont l’objectif consiste à mettre en place des actions en faveur de la transition écologique, énergétique et solidaire au service des habitants et au plus près des préoccupations du territoire.

La première de ces actions vise à donner la possibilité aux locataires d’ACM HABITAT de s’immerger virtuellement dans leur futur logement par le biais d’un appartement modélisé en 3D qui dispense de nombreux conseils sur les équipements disponibles, les éco gestes, la sécurité de leurs installations ou encore la possibilité de faire le choix d’une énergie renouvelable et produite localement par le biais du gaz vert. En effet, son bilan carbone étant quasi neutre, c’est une énergie complètement en phase avec les enjeux économiques, sociaux et environnementaux actuels, et qui peut être stockable. Une énergie qui contribue aussi à l’indépendance énergétique de nos territoires.

ACM HABITAT a déjà lancé durant le mois de septembre le projet « Mon Appart Eco », qui fait partie des 9 actions intégrées dans le plan PULE (Plan Urgence Logement Energie). Ce logement témoin permet aux locataires et habitants d’être sensibilisés aux éco gestes et de repartir avec de nombreux conseils pour se diriger petit à petit vers la sobriété énergétique.

Dans une démarche globale d’innovation sociale, environnementale mais aussi numérique ACM HABITAT a ainsi décidé de compléter ce dispositif avec la modélisation en 3D de l’un de ses logements. Modélisé par l’entreprise CAALC’S, les habitants pourront ainsi s’immerger dans un appartement témoin, alimenté en gaz, reconstitué d’après un T4 de la résidence Cérès, réhabilitée en 2020.

C’est à l’occasion du congrès HLM 2022 que la visite virtuelle a été expérimentée en avant-première en présence de Michel CALVO, Président d’ACM HABITAT et Jean-Jacques RAIDELET, Délégué National BtoB et Mobilité GRDF. L’objectif est d’en faire un véritable outil pour l’ensemble des locataires de l’Office, avec une mise à disposition du casque virtuel lors des futures réhabilitations ou durant des chantiers de gros entretien énergétique, mais également lors de livraisons neuves. Ce nouvel outil devrait donc permettre aux locataires de se projeter et de comprendre les équipements de leur logement tout en étant sensibilisés aux éco gestes. D’ici 2023, la visite sera aussi accessible sous format vidéo directement sur le site internet d'ACM Habitat et participera également à la création d’un nouveau livret du locataire 100% numérique.