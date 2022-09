Occitanie - L'Occitanie en force au Workshop Destination Vignobles 2022 

La 9ème édition du workshop Destination Vignobles se tiendra les 4 et 5 octobre 2022 à Aix-en-Provence et mettra en relation près de 150 professionnels de l’œnotourisme français avec environ 160 tour-opérateurs internationaux spécialisés.

A cette occasion, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL), accompagné d’une importante délégation de représentants de la filière, entend bien faire rayonner les vignobles d’Occitanie à travers le monde et susciter de nombreuses programmations de circuits en retour.



Organisé tous les deux ans par Atout France, le workshop Destination Vignobles est la plus importante manifestation professionnelle nationale dédiée à l’œnotourisme avec près de 4000 rendez-vous d’affaires programmés. Destinée à promouvoir la variété et la richesse des vignobles français auprès des professionnels du tourisme (étrangers et français), cette opération s’inscrit dans un programme plus général de valorisation de la « France des vignobles et des vins » afin de conforter la France parmi les plus grandes destinations œnotouristiques mondiales.

Forte de ses 17 exposants présents[1], la destination Occitanie Sud de France valorisera l’offre de ses professionnels labellisés « Vignobles & Découvertes », et profitera de ces rencontres pour séduire de nouveaux prescripteurs de voyages tout en fidélisant les tour-opérateurs avec lesquels des partenariats commerciaux ont déjà été réalisés. Un catalogue numérique incluant plus de 40 offres oenotouristiques régionales a été réalisé spécialement pour l’occasion.

En amont de ces journées professionnelles, deux éductours sont proposés par le CRTL et ses partenaires départementaux. Une vingtaine de tour-opérateurs internationaux est invitée à découvrir l’originalité et les particularités de l’offre oenotouristique en Occitanie et notamment celle des vignobles du Languedoc (Aude/Hérault/Gard) et des vignobles du Sud-Ouest (Gers, Tarn et Lot).

« En participant à ces rencontres professionnelles, la destination Occitanie Sud de France affiche clairement son ambition d’accroître son influence auprès des tour-opérateurs spécialisés en œnotourisme » se félicite Vincent Garel, Président du CRTL.

« Riche de ses 21 destinations labellisées Vignobles & Découvertes (un record en France) représentant le plus vaste vignoble du monde, notre région a tout à gagner à renforcer sa présence dans les catalogues de vente des prescripteurs de voyages oenotouristiques » souligne Jean Pinard, Directeur Général du CRTL.

Pour mémoire, 10 millions de visiteurs sont accueillis chaque année dans les vignobles de l'Hexagone, dont 4,2 millions d'étrangers. Ce marché génère 5,2 milliards d'euros de recettes par an.

[1] CRTL Occitanie, Destination Vignobles de Cahors - Vallée du Lot ; Tarn Réservation Tourisme ; Aude Pays Cathare ; Château l’Hospitalet/Gérard Bertrand (Aude) ; Destination Grands Vins Corbières – Minervois – Fitou (Aude) ; Destination Grands Vins en Grand Carcassonne (Aude) ; Destination Vignobles de Montpellier (Hérault) ; Domaine & Demeure / Destination d’Exception ; Côte du Midi (Aude) ; Le Gard, le Sud ; Les pépites du sud ; Les Vignobles d’Exéa ; Limoux, vignoble d’Histoire et de Légende (Aude) ; Maison Noilly Prat (Hérault) ; Office de Tourisme de Montpellier ; Vignoble du Roussillon.