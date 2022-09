Sète - Tarifs des cantines : la Ville absorbe la hausse pour les écoles primaires

La Ville de Sète a relancé un nouvel accord cadre pour son service de restauration scolaire.

Entré en vigueur au 1er août 2022, ce nouvel accord cadre est impacté par les effets de l’inflation. Il en résulte une augmentation d’un euro du tarif du repas, soit une hausse de 33 %.

La Ville a fait le choix d’absorber cette hausse et de ne pas la répercuter sur la facturation des repas aux familles pour tous les écoliers demi-pensionnaires des écoles primaires qui relèvent de sa compétence.

Cette mesure représente un coût non négligeable pour la collectivité mais elle va permettre de ne pas rajouter de dépenses supplémentaires pour les familles déjà confrontées à la hausse des prix dans l’alimentation et l’énergie. Seule une hausse de 4 % sera appliquée, soit l’équivalent de 5 centimes pour les plus petits revenus.

La préoccupation de la municipalité est également d’éviter que des parents soient tentés de retirer leurs enfants de la cantine pour des raisons budgétaires, le repas du midi constituant, pour certains, le seul repas équilibré de la journée.