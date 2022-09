Frontignan - Restitution du séjour des Petits débrouillards : été 2022

Dans le cadre d’un appel à projets porté par la Ville de Frontignan la Peyrade, co-financé par la CAF, l'État, la Région et le Département, l'association les Petits débrouillards a organisé cet été un séjour en Aveyron à destination de jeunes de 9 à 11 ans issus de quartiers prioritaires.

Ce lundi 26 septembre, les parents et les jeunes frontignanais se sont retrouvés à l'espace de vie sociale Albert-Calmette pour partager leur aventure et revivre leur séjour à travers un diaporama photos.

Organisé du 27 juillet au 3 août dernier au Hameau des Moules dans l’Aveyron, 7 frontignanais et 5 frontignanaises de quartiers prioritaires de la ville, parmi 26 participants au total, ont profité d'une semaine de vacances en camping. Nature, découverte de la flore et de la faune, grands jeux, orientations, découverte des animaux de la ferme pédagogique, etc. L'association Les Petits débrouillards, porteuse du projet, a tout mis en œuvre pour proposer à nos jeunes une semaine de détente et d'apprentissage de la vie en collectivité.

« Favorisons l'extérieur et la vie en collectif ! »

Dans un cadre libérateur (dixit la directrice du séjour), de nombreuses activités se sont déroulées durant ces quelques jours : randonnée aquatique, piscine, atelier de pyrogravure, atelier de taille de bâtons au couteau, construction de fusées, ateliers cuisine (soirée pizza, barbecue), ...

Apprentissage de la vie en collectivité, en pleine nature (avec notamment une nuit en bivouac à la belle étoile), participation aux tâches quotidiennes, tout était mis en œuvre pour responsabiliser ces jeunes et leur faire construire leurs vacances idéales.

Lors de la restitution du séjour, qui s'est déroulée ce lundi 26 septembre à l'espace de vie sociale Albert-Calmette, les enfants ont pu témoigner leur ressenti sur le séjour.

« En tant que parents, nous sommes ravis pour nos enfants. Ils réclament déjà d'y retourner. Prise de confiance et en maturité, ces quelques jours ont permis à mon enfant de gagner en autonomie. Je conseille à tous les parents qui peuvent bénéficier du dispositif d’y adhérer, les yeux fermés. » S’est exprimée une maman du groupe de participants

La directrice, ravie du séjour, a profité d'une semaine auprès d'un groupe vivant, avec très peu de conflits à gérer, des enfants déjà bien autonomes dès le début de l'aventure. L'association travaille déjà sur un prochain projet qu'elle soumettra à la Ville pour l'année 2023.

Parole d’élu

« Après deux années de crises sanitaires compliquées, quel plaisir de voir ces jeunes revenir d’un séjour de vacances ! Offrir à un public et au plus grand nombre la possibilité de participer et profiter de vraies vacances, c'est l'une des volontés fortes de notre politique municipale. L'engouement ressenti dans nos échanges avec les participantes et participants du séjour souligne le succès de cette première session portée par l'association les Petits débrouillards. Nous les remercions pour ce partenariat et allons maintenant nous atteler à renouveler le dispositif. » Youcef El Amri, Adjoint délégué à la Politique de la ville