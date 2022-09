Europe - Plus de 1 000 professionnels de santé ukrainiens seront formés à la médecine de guerre à Metz et à Lviv

Plus de 1 000 professionnels de santé ukrainiens seront formés à la médecine de guerre à Metz et à Lviv

En partenariat avec La Chaîne de l’Espoir, la Fondation de l’Avenir et l'Union des Organisations de Secours et de Soins Médicaux France, des professionnels de santé sont actuellement formés à la médecine de secours et à la chirurgie de guerre. Les trois partenaires se sont réunis le 27 septembre à 15 heures à Paris dans les locaux de La Chaîne de l’Espoir pour la formalisation officielle de leur engagement commun.

Depuis le déclenchement de la guerre en février, le système de santé ukrainien subit les destructions d'hôpitaux, la rupture des chaînes d’approvisionnement et d'énergie, ainsi que les déplacements massifs de populations, dont des personnels de santé.

PLUS DE 37 000 BLESSES

Dans les zones de conflit, tout à la fois à l’est, au sud ainsi qu’au nord du pays, les infrastructures civiles dont les établissements de santé ont été touchées par les bombardements, obligeant le développement d'hôpitaux de fortune dans des immeubles et sous-sols abandonnés. Dans les villes bombardées, comme Kharkiv ou Odessa, ces centres de soins improvisés reçoivent de multiples cas de blessures par éclats d'obus et par balle, souvent des cas de traumatologie complexe. Les personnels soignants civils ne sont généralement pas préparés à faire face à ces pathologies ni à ces afflux très spécifiques de la médecine de guerre et de catastrophe. Le nombre de blessés dépasse aujourd’hui les 37 000 personnes, dont plus de 7 000 civils.

Le manque de médicaments compromet fortement l’accès aux soins, non seulement pour ces blessés, mais aussi pour les patients souffrant de pathologies chroniques. La continuité des soins est un vrai défi dans cette situation de déplacement massif de populations.

UNE MEDECINE DE GUERRE A DEVELOPPER

Avec leur dispositif d’urgence, La Chaîne de l’Espoir, la Fondation de l’Avenir et l'Union des Organisations de Secours et de Soins Médicaux France contribuent à appuyer le système hospitalier et le réseau de secours ukrainiens. Leur objectif commun est d’améliorer la prise en charge des patients souffrant de maladies chroniques ou blessés de guerre, sur ce terrain aujourd’hui et, demain, potentiellement lors d’autres crises. Trois axes d’intervention sont développés et prévus :

- La mise en place d’un centre de formation à la médecine de catastrophe et à la chirurgie de guerre, s’adressant aux personnels soignants et de secours des hôpitaux et structures de soins ukrainiens.

- Le soutien à l’approvisionnement en dispositifs médicaux, médicaments et équipements biomédicaux, des hôpitaux situés sur et près des lignes de front ou qui prennent en charge des blessés de guerre.

- L’évaluation régulière des besoins médico-chirurgicaux, en termes d’équipement, de formation biomédicale, ainsi qu’en termes d’infrastructures.

Pour une montée en compétence rapide, des urgentistes, des anesthésistes-réanimateurs et des infirmiers anesthésistes ukrainiens sont actuellement formés à Metz par le professeur Raphaël Pitti et son équipe, à l’Institut Européen de formation en Santé de Metz (IEF Santé). Ce lieu a été retenu car tout le matériel de formation s’y trouve.

Une fois formés, ces professionnels de santé ukrainiens prennent en charge, à leur tour, la formation de leurs confrères, dans un centre situé à Lviv (Ukraine). Ce centre présente l’avantage d’être suffisamment proche de la frontière polonaise pour permettre un approvisionnement régulier, tout en étant facile d’accès par la route au reste du pays. Par ailleurs, les conditions de sécurité dans cette localité sont pour l’instant relativement stables. Les participants à la formation, viennent de différentes localités du pays.

Pour le soutien à l’approvisionnement, la mission, démarrée en juin 2022, a déjà permis de venir en aide à l’hôpital régional de Kyiv, l’hôpital régional de Kharkiv, l’hôpital régional de Mykolaiv ainsi que l’hôpital pédiatrique Saint Nicholas de Lviv. Ces hôpitaux ont été ravitaillés et équipés pour la prise en charge médico-chirurgicale des patients, notamment en chirurgie d'urgence et soins aux grands brûlés.

« Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre aide au peuple ukrainien », expliquent Eric Cheysson, président de la Chaine de l’Espoir, Marion Lelouvier, présidente de la Fondation de l’Avenir, et le professeur Raphaël Pitti, responsable formation de l’UOSSM-Fr. « La moitié des blessés de guerre meure dans la première heure. C'est donc au cours de cette première heure que les soignants peuvent, par des gestes simples, les maintenir en vie. Et ce sont ces gestes de 1er secours que nous allons notamment enseigner à travers ce dispositif ambitieux et solidaire, un dispositif déjà éprouvé au Sahel et qui aurait vocation à être répliqué sur d’autres terrains qui le nécessiteraient à l’avenir ».

A Propos

La Chaîne de l’Espoir

Fondée en 1994, La Chaîne de l’Espoir a une longue expérience dans la mise en œuvre de projets facilitant l'accès à des soins médico-chirurgicaux et intervient aujourd’hui dans près de 30 pays. L’association place au cœur de son mandat l’accès à la chirurgie, la formation d’équipes médico-chirurgicales et plus largement le renforcement des systèmes hospitaliers dédiés à la mère et à l’enfant dans les pays en développement et en zone de crise, afin de contribuer à l’amélioration des soins pour les populations les plus vulnérables.

La Fondation de l’Avenir

La Fondation de l'Avenir a pour vocation de soutenir et de promouvoir la recherche et l'innovation en santé. Créée en 1987, elle est reconnue d’utilité publique. Elle abrite sept fondations qui poursuivent des buts similaires aux siens. Portée par sa vocation d’intérêt général et son appartenance à l’économie sociale, la Fondation incarne le trait d’union entre les financeurs et les acteurs de la santé publique. Elle participe activement, par ses actions, recommandations et ses publications, à l’amélioration de notre système de santé. Elle est un levier essentiel dans la recherche médicale appliquée.

L’Union des Organisations de Soins et de Secours Médicaux France (UOSSM-Fr)

L’UOSSM-Fr est une ONG française et internationale dont le but est de garantir aux populations touchées par la guerre en Syrie et dans les pays limitrophes, un accès permanent à des soins de santé de qualité et gracieux. L’organisation intervient depuis dix ans au Moyen-Orient, où elle a mis en place quatre centres de formations pour le personnel soignant, notamment en Syrie, au Liban, et en Jordanie, permettant de former plus de 34 000 personnes.



Illustration