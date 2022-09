Castelnau-le-Lez - Compte rendu des votes des élu.es d' Ensemble Pour Castelnau en Conseil municipal

La ville de Castelnau atteindra-t-elle 35000 habitants en 2030 ?

Le Maire communique sur un frein à l’urbanisation, mais dans les faits, il ne change en rien ses pratiques.

Compte rendu des votes des élu.es d’ Ensemble Pour Castelnau en Conseil municipal du 26 septembre 2022

Depuis 10 ans, 3 fois plus de logements ont été construits par rapport aux objectifs fixés par les Plans locaux de l’habitat (PLH). Le PLH 2013-2019 avait fixé un objectif de 250 logements par an, 614 logements par an ont été réalisés.

Depuis l’élection municipale de 2020, des permis de construire ont été accordés totalisant la construction de plus de 1100 logements dont la majorité à proximité de l’Avenue de l’Europe.

La modification du PLU soumise au conseil municipal du 26 septembre 2022 conduira à la construction de 1500 logements supplémentaires avenue de l’Europe et 500 en centre-ville ! Ceux-ci s’ajouteront aux 1800 logements dans le quartier Eureka. 5000 logements au total supplémentaires sur la ville, ce sont 10000 habitants en plus soit 35 000 habitants en 2030.

Ensemble Pour Castelnau avait mis au cœur de la campagne municipale un moratoire sur la construction de nouveaux logements. En 2021, ses élu.es ont voté positivement pour la mise en place d’un périmètre d’étude sur l’avenue de l’Europe, permettant de sursoir à l’attribution de permis de construire.

EPC s’est cependant exprimé très clairement contre l’étude associée à ce périmètre, qui prévoit de nouvelles constructions dont trois tours de 9 étages sur cette avenue déjà défigurée, congestionnée et touchée par les inondations très régulièrement.

Les élu.es d’EPC ont défendu un nouveau moratoire sur les constructions par la mise en place d’un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG), dispositif présent dans la modification du PLU pour le centre-ville.

Ce périmètre permet de geler les constructions sur plusieurs années et doit permettre d’ouvrir une véritable concertation avec les habitants afin de définir des réserves foncières pour l’installation d’équipements publics nécessaires à une commune de plusieurs dizaines de milliers d’(habitants.

EPC a demandé à ce que le projet de construction des trois tours de 9 étages soit abandonné et que les zones concernées soient réservées là encore à des équipements publics et espaces verts (salles de sports de la MJC qui sont déjà présentes sur un des espaces menacés près du Tram des centurions, établissement scolaire, crèche, lieu de création culturelle, maison des associations, maison médicale à préciser à partir des résultats de l’analyse de besoins sociaux). Les équipements seront limités à une hauteur de 4 étages proche du quartier environnant.

EPC s’est également opposé à la délibération concernant la création d’un parc urbain avenue de l’Europe. Nous sommes bien évidemment pour la création de parcs dans ce quartier trop dense mais la surface a été amputée d’un tiers de ce qui était prévu pour la création d’un nouvel immeuble. Le coût est par ailleurs très élevé (plus de 2 M€). Nous avons proposé de sursoir à cette décision et procéder à la création de ce parc dans le cadre du projet d’aménagement global de l’avenue.

Nous avons voté contre les 4,2 millions d'euros pour la maison du Numérique. Ce coûteux projet de construction en lieu et place d'une partie des espaces verts du parc à côté du collège ne semble pas assez travaillé. Aucune réponse sur les futurs coûts de fonctionnement, le nombre de personnels mobilisés, sur l’évaluation et l'opportunité des besoins.

Est-ce que la population a besoin d'un studio de captation et d'enregistrement numérique, d'un café numérique avec son roof-top !!! ou est-ce que la population attend des crèches, des voiries entretenues, des trottoirs praticables et sécurisés, des pistes cyclables, des écoles à proximité....

C'est une aberration qui coûte non seulement 4,2 millions aujourd’hui pour l'investissement, mais qui va nous coûter beaucoup plus chère dans les années qui viennent car ce sera du personnel, du chauffage, de l'entretien, des charges... D'autant que d'autres solutions sont possibles, que ce soit au sein des locaux communaux existants : maison des proximité, Kiasma ou au sein des locaux vacants le long de l'avenue de l'Europe (il y a 163 locaux commerciaux vacants à Castelnau).

------------------------------------------------------

Le groupe d’élu.e.s, Ensemble Pour Castelnau, au conseil municipal de Castelnau-le-Lez, est issu d’un collectif citoyen constitué lors des élections municipales de 2020 sur les valeurs de démocratie participative, d'écologie active et de solidarité.