Mèze - Point S Entretien Auto : ouverture à Mèze

Point S Entretien Auto Mèze La collaboration entre Nicolas Dupuy et Point S débute en 2019 par la reprise du Point S City de Lodève (34700).

Nicolas Dupuy relève le défi et redresse la situation du centre en un an et demi avec l’accompagnement de Point S.

C’est à ce moment que son centre Point S City change de dimension et devient un centre Point S Entretien Auto. Fort de cette première expérience, il renouvelle l’essai en cet été 2022 et succède à l’ancien propriétaire d’un centre entretien automobile de Mèze partant à la retraite.

Carrossier et mécanicien de formation, Nicolas Dupuy a découvert le métier par l’apprentissage (du CAP au BTS Carrossiermécanicien). Propriétaire de sa première affaire dès 20 ans, il a depuis évolué dans le secteur automobile et dispose d’un véritable savoir-faire.

« A l’origine, j’avais l’objectif de m’implanter sur la commune de Mèze. Il n’y avait pas de local disponible à ce moment-là. Avec Point S, j’avais l’opportunité de reprendre le centre Point S City de Lodève à une cinquantaine de kilomètres de Mèze. Cette première collaboration avec l’enseigne a été un succès et m’a donné l’envie de poursuivre le développement de mon entreprise. C’est chose faite cette année ! Point S nous fait à nouveau bénéficier de son expertise et de sa visibilité. » explique Nicolas Dupuy, propriétaire du centre Point S Entretien Auto de Mèze.

En plus des prestations d’entretien, l’équipe du point de vente intervient également en carrosserie. Une baie S Glass a été installée pour les prestations de vitrage.

Le point de vente propose le service de conciergerie.

Adresse : 38 avenue de Montpellier – 34140 Mèze