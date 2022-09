Castelnau-le-Lez - Les élu.es minoritaires d'EPC s'opposent au toujours plus de béton du projet municipal

La maire de Castelnau et son premier adjoint ont régulièrement déclaré dans la presse « vouloir mettre un frein sur l’urbanisme » alors qu'ils vont présenter au conseil municipal de ce lundi 26 septembre une modification du P.L.U. (plan local d'urbanisme) pour réaliser notamment 3 tours de 9 étages le long de l’avenue de l’Europe !

Cette modification du P.L.U. intervient suite à une proposition d'étude globale présentée et votée lors du conseil municipal du 29 juin. Mais ce projet de modification du P.L.U. (règles de construction) a été réalisé sans concertation avec les habitants, sans concertation avec les conseillers municipaux.

L’ensemble des élus minoritaires y est opposé, les propositions du maire allant à l'encontre des besoins et souhaits des Castelnauviennes et Castelnauviens.

Ces besoins ont pourtant été clairement exprimés lors des ateliers « Parlons Urbanisme » tenus au printemps dans chaque quartier et réitérés lors réunion spéciale P.L.U.I. organisée par Ensemble pour Castelnau et la semaine dernière au Kiasma.

Ainsi, avec ces modifications que présentera le maire lundi 26 septembre, les problèmes de mobilité ne seront jamais résolus. Pire, ils seront aggravés !

Il n'y aura aucun équipement public à la hauteur de l'augmentation de la population.

Ce projet est également inefficace pour nous protéger contre les risques d'inondation.

Cette modification du P.L.U., c’est Encore et toujours plus de béton le long de l’avenue de l’Europe, et la défiguration de Castelnau qui se poursuit !

Ensemble pour Castelnau invite les Castelnauviennes et Castelnauviens à suivre le conseil municipal de lundi 26 septembre à 14h ou à venir au Kiasma pour y assister. Le conseil est ouvert au public.

Il sera aussi retransmis sur le Facebook de la ville et chacun pourra y écrire ses commentaires.

Le groupe d'élu.e.s, Ensemble Pour Castelnau, au conseil municipal de Castelnau-le-Lez, est issu d'un collectif citoyen constitué lors des élections municipales de 2020 sur les valeurs de démocratie participative, d'écologie active et de solidarité

