France - Les "Portes Ouvertes adoption" de la SPA les 8 et 9 octobre

Après un nouvel été que les abandons ont rendu difficile, avec 16.457 animaux recueillis entre le 1er mai et le 31 août, il est plus que jamais important de venir adopter dans l’un des 63 refuges et Maisons SPA où 7.600 chiens, chats et NACs attendent une seconde chance.

L’association organise donc ses « Portes Ouvertes », un nouveau temps fort pour favoriser l’adoption responsable, le week-end des 8 et 9 octobre, autour d’une thématique ludique pour marquer sa campagne de sensibilisation : la compatibilité astrologique.

« Bélier - En octobre, dites Adieu à la solitude. Une incroyable amitié vous donne rendez-vous. »

« Le bilan inquiétant des abandons de cet été témoigne d’une conjoncture fragile mettant une fois de plus nos équipes à rude épreuve. Nous espérons que cet événement festif et solidaire permettra de sensibiliser le public à l’importance que représente l’accueil d’un animal dans une famille, et qu’un grand nombre de nos laissés pour compte sortiront comblés de ce week-end. » Jacques-Charles Fombonne, Président de la SPA.

Pour connaître les modalités d’adoption et trouver le refuge le plus proche : la-spa.fr