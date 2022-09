Gers - Harmonie Mutuelle solidaire de l'association des Bouchons d'Amour dans le Gers

Les élus Harmonie Mutuelle du territoire Armagnac Bigorre sont partenaires de l'association des Bouchons d'Amour, qui récupère TOUS les bouchons plastiques (sauf ceux de produits dangereux), pour les revendre à une entreprise de recyclage ainsi que les consommables informatiques usagés. Dès à présent, Harmonie Mutuelle vous invite à déposer bouchons plastiques et consommables informatiques usagés dans les bacs de collecte situés dans son agence au 6 rue de la Somme à Auch. L'ensemble de la collecte sera apporté à l'association des Bouchons d'Amour. Un geste simple qui devient rapidement une habitude.

UNE ACTION SOLIDAIRE

Grâce à l'argent collecté, elle vient en aide aux personnes en situation de handicap en finançant l'achat de matériel (fauteuil roulant...) et en améliorant leurs conditions de vie.

« Par cette action, chacun d'entre nous est un acteur solidaire et responsable. Non seulement nous aidons ces personnes, mais en plus, nous faisons un bon geste pour l'environnement, en participant au recyclage des bouchons qui sont des déchets difficiles à retraiter. Une action solidaire qui permet à chacun, par un geste simple, de contribuer à la réduction des inégalités en faveur des personnes en situation de handicap. » explique Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie.