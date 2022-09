Hautes-Pyrénées - 3ème édition du Festival Presque Zéro Déchet 65

Les élus Harmonie Mutuelle du territoire Armagnac Bigorre sont partenaires de la 3ème édition du Festival Presque Zéro déchet 65, qui se tiendra du 28 septembre au 1er octobre dans toutes les Hautes-Pyrénées. En collaboration avec Eco Dels, association de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, la 1ère mutuelle santé de France et entreprise à mission vous propose d’assister :



• Le mercredi 28 septembre, de 14h à 17h, à une éco-marche. RDV au Parking Tournaboup à Barèges, où les participants iront nettoyer les montagnes à travers une marche autour de la station de ski de Barèges-La Mongie. Ce sera l’occasion d’en apprendre plussurle temps de dégradation des déchets que nous pouvons trouver dans la nature et leurs impacts sur le milieu.

Inscription obligatoire : contact@ecodels.fr ou par téléphone au 06.40.90.89.05 Harmonie Mutuelle fournira le matériel de ramassage de déchets (pinces, gants, sacs poubelle, gel hydroalcoolique) ainsi qu’une collation à l’issue de la marche.



• Le dimanche 1 er octobre : au village associatif qui se tiendra sur la place de la Mairie à Tarbes, où Harmonie Mutuelle aura un stand animé par Anne-Cécile Ramadour d’Eco Dels. Au programme : jeux autour du zéro déchet de 7 à 99 ans, et présentation d’une fresque écologique par Bénédicte Bérasaluce, Chef de projet Engagement Sociétal, Environnemental et Innovation d’Harmonie Mutuelle, pour prendre connaissance des déterminants de santé et des bonnes pratiques pour une vie en pleine santé.

UN FESTIVAL DE SENSIBILISATION AUX DECHETS

Aujourd’hui, chaque Français produit en moyenne 580 kg (chiffres ADEME 2020) de déchets ménagers et assimilés par an. C’est le double par rapport aux quantités émises en 1980 ! Nous achetons de plus en plus de produits éphémères et trop emballés. Il est temps de changer ces comportements afin de diminuer la pollution liée au traitement de ces déchets (transport, enfouissement, incinération), d’en réduire les coûts et d’économiser nos ressources naturelles. La réussite de la réduction des déchets est basée sur la prévention : le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

Le SYMAT, Syndicat Mixte de collecte des déchets, l’association Artpiculture et l’association les Z’Héros déchet se sont réunis autour d’un même projet, le partage d’une vision commune et une envie de créer une dynamique de territoire dans les Hautes-Pyrénées en organisant la 3ème édition du Festival (presque) Zéro Déchet 65, du mercredi 28 septembre au samedi 1er octobre. Ces 4 joursse clôtureront par un village associatif dansle centre-ville de Tarbes et une grande soirée spectacle le samedi 1 er octobre.

Plus d’information : https://www.symat.fr/festival-zero-dechet

« Apprendre, comprendre et prendre conscience de notre impact personnel sur l' environnement qui nous entoure tout en s'amusant est notre identité. Nous organisons des journées, demi-journées, week-ends autour du thème suivant : “comment l'activité humaine peut avoir un impact sur notre environnement ” et plus particulièrement sur celui de la montagne. Cet environnement si fragile par son altitude, ses conditions climatiques si particulières. Nous souhaitons partager ensemble la prise de conscience que nous avons eu il y a une dizaine d'années “ Et dire qu'avant, on marchait sur un glacier, maintenant on est en chaussures de rando !”, “Mais je croyais que la peau d'orange était biodégradable, pourtant on en trouve partout autour des cabanes !” “On ne trouve plus trop de myrtilles dans ce coin, c'est bizarre, non ? ” ….. tous ces constats que nous faisons quand nous déambulons en famille ou entre amis dans nos montagnes. » témoigne Anne Cécile Ramadour d’Eco Dels

En s’attaquant aux dépôts naturels, cette action de ramassage des déchets permettra de mettre sur le devant de la scène la nécessité de faire attention à notre propre comportement vis-à-vis de notre production de déchets, impactant aussi bien l’environnement que notre santé.

« Car de nombreux facteurs influent sur notre santé : les modes de vie, la qualité de l’air, de l’eau, de l’alimentation ou encore la préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Harmonie Mutuelle encourage une pratique sportive plus verte et souhaite faire de l’activité physique un vecteur de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement. Avancer collectif, c’est mettre en mouvement la formidable capacité d’agir tous ensemble, et avec l’exigence d’avoir un impact. Depuis plusieurs années, Harmonie Mutuelle œuvre pour la protection de l’environnement. En effet, conscients des impacts réciproques entre santé et environnement, nous avons choisi d’agir concernant les risques actuels et les grands enjeux de demain. Étant une entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle s'engage donc aux côtés de l’association Eco Dels pour préserver l'environnement en coorganisant cette éco-marche solidaire. L'animation de la Fresque à l’occasion du Village associatif favorisera des interactions avec les participants autour des sujets du vivre autrement d'une façon ludique. Nous n'avons collectivement plus de temps à perdre ! Nous devons agir concrètement sur le terrain pour mettre en mouvement des initiatives locales ! » explique Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie.