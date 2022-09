Toulouse - Triathlon des Roses de la Fondation ARC à Toulouse dimanche 25 septembre

La Bonne nouvelle : 379.627 euros ont été collectés cette semaine grace à la générosité des entreprises et des triathlètes participantes et pré-inscrites à Paris + Toulouse + Antibes + TDR connecté au profit de la recherche sur les cancers.

A votre disposition pour vous accréditer sur l'évenement ce dimanche 25 septembre à TOULOUSE et vous mettre en relation avec les organisateurs et témoins participantes.

TRIATHLON DES ROSES ce dimanche 25 septembre à Toulouse

Organisé par la Fondation ARC, le Triathlon des Roses s’impose comme une course solidaire dédiée aux femmes, dont le but est de lever des fonds pour la recherche sur les cancers du sein. Le dimanche 25 septembre à Toulouse (Les Argoulets), le dimanche 23 octobre Antibes des centaines de participantes s’élanceront pour relever un véritable défi sportif autour d’un parcours mêlant natation, cyclisme et course à pied. Cette nouvelle édition sera parrainée par Denis Brogniart, animateur de l’émission Koh-Lanta. Cet événement populaire se doublera cette année, pour la première fois, d’un challenge inter-entreprises.

Une course solidaire, unique en son genre

Avant d’être un défi sportif, le Triathlon des Roses est un incroyable rendez-vous solidaire et festif. Précédant de quelques jours la campagne annuelle d’information en faveur du dépistage précoce et de la lutte contre les cancers du sein « Octobre Rose », il poursuit 2 objectifs : récolter des fonds pour soutenir la recherche sur les cancers du sein et informer sur les avancées de la recherche.

Cette course valorise également les bienfaits de l’activité physique pour combattre la maladie. En effet, on estime que le manque d’activité physique contribue pour 21 %1 des cas de cancers du sein et les études ont prouvé que la pratique d’une activité physique adaptée permet de diminuer le risque de récidive de 24 %.

Et le défi proposé par la Fondation ARC sera une nouvelle fois à la hauteur de ses ambitions. Les participantes enchaîneront ainsi 3 disciplines, en solo ou par équipe : natation (100 m à Toulouse), vélo ( 6 km à Toulouse) et course à pied ( 2 km à Toulouse). Pour les aider à aller au bout de leurs efforts, des kinés seront présents et prodigueront des massages aux athlètes, afin de les aider à récupérer.

Une course ouverte à toutes !

Le Triathlon des Roses est une course aux distances accessibles à laquelle toutes les femmes peuvent participer. Toutefois, pour prendre le départ, les participantes de l’édition parisienne doivent collecter un minimum de 300 € en individuel et de 500 € en équipe, reversés à des programmes de recherche sur les cancers du sein. À Toulouse, les frais d’inscription s’élèvent à 50 € par personne, eux aussi reversés à la recherche sur le cancer.

Tous derrière son équipe pour gagner ensemble !

Chaque année, de nombreuses entreprises participent par équipes au Triathlon des Roses. Pour fédérer l’ensemble des collaborateurs autour de ce défi solidaire, la Fondation ARC lance pour la première fois un challenge inter-entreprises, baptisé « L’équipe en or ». Le principe est simple : au sein des sociétés qui s’aligneront au départ de la course, les salariés sont invités en amont à pulvériser le montant des fonds collectés en mobilisant leurs collègues et leurs proches, afin qu’ils contribuent aux dons sur la page de collecte de leur entreprise. Chacun devient ainsi, à son niveau, le porte-parole de la recherche sur les cancers du sein. Le jour du Triathlon, l’entreprise ayant levé le plus de fonds deviendra « L’équipe en or » et leurs participants à la course enfileront de magnifiques maillots pailletés d’or. Un challenge qui se veut fédérateur, source de fierté et de motivation pour l’ensemble des collaborateurs.

Le défi de la Fondation ARC : guérir toutes les femmes atteintes d’un cancer du sein

Chaque jour en France, près de 33 femmes meurent des suites d’un cancer du sein. Pourtant, pris à temps, cette maladie se guérit dans 90 % des cas.

Armée de la conviction que la recherche vaincra le cancer, la Fondation ARC s’investit pour libérer l’extraordinaire potentiel de la recherche française en cancérologie.

En 2022, elle sera investie dans plusieurs directions et à différents stades de la maladie face à cet enjeu majeur :

– pour améliorer l’identification de femmes à haut risque d’avoir un cancer du sein et permettre une prévention et un dépistage personnalisés, un diagnostic plus précoce et une orientation thérapeutique plus efficace ;

– pour mieux comprendre comment éliminer au plus tôt des cellules cancéreuses susceptibles de générer des métastases dans le contexte d’un cancer du sein ;

– pour évaluer et mettre en œuvre des interventions permettant de préserver la qualité de vie des femmes, de façon personnalisée, dès le diagnostic, pendant et après le traitement.

Elle poursuit en même temps son engagement dans le combat contre les cancers les plus agressifs.

En effet, 15 % des cancers du sein sont encore très difficiles à soigner. Appelés cancers triple négatifs, ils concernent 8 000 femmes chaque année dans notre pays. Le projet PRISM-Sein constitue l’une des armes majeures de la recherche soutenue par la Fondation contre cette maladie dangereuse. Le projet vise à identifier, dès le diagnostic d’un cancer du sein triple négatif, les femmes pour lesquelles une nouvelle thérapie réactivant leur système immunitaire contre la tumeur est efficace et à découvrir de nouvelles pistes thérapeutiques pour les autres.

Témoignage d’une participante : nous restons à votre disposition pour vous mettre en relation avec des participants à Toulouse

« J’étais moi-même en traitement de chimio pour un cancer du sein quand j’ai appris l’existence du Triathlon des Roses. C’était en 2020. Depuis, j’ai également participé en 2021 et je serai là en 2022. L’objectif pour moi est multiple : récolter des fonds pour une grande cause, être triathlète, avoir un objectif sportif pour rester motivée, m’amuser, montrer que la maladie n’est pas une fatalité. » Valérie, participante au Triathlon des Roses

Exemples d’équivalences de dons dans le cadre du projet PRISM-Sein

5 € = coût d’une heure d’utilisation d’un appareil de haute technologie pour analyser les cellules de la tumeur cancéreuse

10 € = un test biologique pour analyser les effets de traitements et mieux adapter le choix des thérapies pour chaque patiente

30 € = coût réel d’une heure de travail sur l’analyse d’un échantillon tumoral

500 € = analyse du profil génétique d’une biopsie tumorale

Les dons collectés dans le cadre du Triathlon des roses serviront à financer l’ensemble de la démarche de la Fondation ARC contre les cancers du sein.

Inscriptions ouvertes pour le Triathlon des Roses sur la page https://toulouse.triathlondesroses.fr/