Sète - Le ministre de l'Education nationale était ce vendredi 16 septembre en visite dans les écoles de Sète

Le ministre de l’Education nationale était ce vendredi 16 septembre en visite à Sète

En visite dans l’Hérault toute cette journée de vendredi, le nouveau ministre de l’Education nationale et de la jeunesse, Pap Ndiaye, a fait une halte remarquée à Sète ce matin.



Accueilli chaleureusement par le maire et président de Sète Agglopôle Méditerranée, François Commeinhes, accompagné notamment de la rectrice de la région Occitanie, Sophie Béjean, et de la sous-préfète Emmanuelle Darmon, ce dernier est venu inaugurer la nouvelle classe passerelle créée à l’école maternelle Condorcet.

Après l’école Suzanne-Lacore en 2009, c’est la deuxième classe passerelle à ouvrir à Sète. Celle-ci accueille 16 enfants à compter de leurs 2 ans révolus. Sa vocation est de permettre une transition en douceur, pour l’enfant, entre le monde de la maison et celui de l’école, de favoriser une séparation progressive avec la famille et de soutenir les parents. Sa mise en place s’effectue avec le concours de plusieurs partenaires : Education nationale, collectivités locales, CAF.

Le dispositif, largement plébiscité par le corps enseignant, avec une attention particulière pour les quartiers prioritaires, s’inscrit dans un projet éducatif salué par le ministre. La venue à Sète de Pap Ndiaye est, à ce titre, une reconnaissance supplémentaire de l’action de la Ville en faveur de la réussite scolaire, déjà récompensée notamment par l’obtention du label “Cité éducative” en 2021. Une démarche qui porte sur le devenir de la jeunesse, dans une logique de renforcement des moyens, et qui bénéficie d’une subvention d’Etat de 320 000 € par an sur trois ans, le maximum prévu.

Après l’école Condorcet, François Commeinhes et Pap Ndiaye se sont rendus au collège Jean-Moulin pour la présentation d’un projet de web radio.