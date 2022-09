Sète - Jordan BARDELLA à la rencontre de la prud'homie des pêcheurs de Sète avant de rejoindre le Cap d'Agde

En prélude aux universités d'été du Rassemblement National qui débute ce soir à Agde et meeting de rentrée que tiendront Jordan BARDELLA, Louis ALIOT et Marine LE PEN au palais des congrès du Cap d'Agde le Dimanche 18 Avril à 14 h, Jordan BARDELLA était à Sète ce matin.



e président par intérim du RN a déjeuné au restaurant « Le Saint Louis « avec de nombreux militants de la fédération de l’Hérault accompagné du député de la 7° circonscription Aurélien LOPEZ-LIGUORI dont il a salué le score « Je tiens à féliciter Aurélien LOPEZ-LIGUORI » pour son élection avec un score de plus de 59%. Vous pouvez être fiers d'avoir un député engagé, enraciné et proche de vous. Soyez-en sûrs, il défendra la France et votre circonscription avec vigueur et détermination ! »

S’adressant aux militants Jordan BARDELLA a alors assuré « Vous le savez, Marine Le Pen a décidé de transmettre le flambeau de la présidence du Rassemblement National. Si vous m’accordez votre confiance, je ferai de notre mouvement politique, un parti prêt à gouverner. Nous préparerons, ensemble, l’alternance à Emmanuel Macron. »

Jordan BARDELLA est ensuite allé à la rencontre des interlocuteurs de la prudhommie des pêcheurs de Sète accompagné de Cédric DELAPIERRE de Nicolas MEIZONNET et d'Aurélien LOPEZ LIGUORI avant de reprendre la direction du Cap d’Agde ou iles attendu pour le début des universités d’été du Cap d'Agde.



