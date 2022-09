Hérault - AGDE - Situation fortement orageuse ce Mercredi - Une vigilance particulière, il existe un risque fort de phénomène violent.

Qualification du phénomène

Situation fortement orageuse qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomène violent.

Situation actuelle

L'évènement n'a pas encore commencé.

Evolution prévue

Ce mardi fin de journée une situation à fort potentiel orageux se met en place d'abord sur l'Hérault avec des orages localement forts mais mobiles qui peuvent déjà donner de bonnes intensités pluvieuses de l'ordre de 50 mm en peu de temps. Rafales de vent à 80 km/h probables. Puis une relative accalmie intervient la nuit prochaine.

Et c'est surtout en fin de nuit de mardi à mercredi qu'une forte aggravation orageuse se met en place autour de la vallée du Rhône, principalement sur l'Est de l'Hérault, le Gard, l'ouest des Bouches du Rhône et le Vaucluse.

Ces orages peuvent être localement violents avec une forte activité électrique, de fortes rafales de vent autour de 100 km/h, de la grêle et de fortes intensités pluvieuses allant jusqu'à donner 100 mm en très peu de temps.

Amélioration en fin de journée de mercredi.

Le Préfet de l'Hérault alerte également au sujet de Fortes vagues attendues sur le littoral de l'Hérault à compter de ce soir et toute la journée de demain (mercredi 14)

Des vagues jusqu'à 2 m30 et courant d'arrachement qui entraine les baigneurs au large

Restez dans des zones surveillées

Respectez les consignes de sécurité