Béziers - Journées européennes du patrimoine : les Arènes seront ouvertes aux visiteurs !

BÉZIERS : Journées européennes du patrimoine : la tauromachie et plus...

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2022 à Béziers les Arènes de 1897 seront exceptionnellement ouvertes aux visiteurs de 10h à 12h45 et de 14h15 à 18h.

Visites guidées et histoire des arènes commentées à 10h, 11h15,14h30, 15h45 et 17h : les corales, la chapelle, le toril… origines du lieu, tauromachie, lyrique et opéra,spectacles variétés, histoire ,sports, faits divers… durée 1h15 environ. Journées aux arènes sous l’égide de la Fédération des clubs taurins du Biterrois ; eEntrée principale face au 33 de l’avenue Claparède – Béziers.

Le Musée taurin ouvrira ses portes samedi et dimanche de 10 à 18heures : visites guidées des collections – 15 et 17 heures démonstrations de toreo de salon – derniers jours de l’exposition du sculpteur madrilène Puente Jerez. Par cette exposition, l’Union Taurine Biterroise a voulu commémorer le 75ème anniversaire de la mort du Maestro cordouan MANOLETE. En son hommage et en souvenir de celle qui fut son unique et grand amour, Lupe Sino, le sculpteur PUENTE JEREZ a rêvé d’un spectacle de sculptures sur scène « Soñando de un sueño soñé » « En rêvant d’un rêve j’ai rêvé ». Ce montage théâtral de 36 sculptures en bronze raconte cet amour tragique et silencieux qui n’eut pas de point final.

L’artiste a sculpté en bronze cette histoire de passion. Il contribue ainsi à restituer l’image de ce martyr d’amour et de l’art tauromachique mais aussi à raconter l’histoire de l’Espagne de 1947. Musée taurin de Béziers 7 rue Massol.