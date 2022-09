Toulouse - Bilan de l'été : l'Occitanie compte désormais plus de 16,510 adeptes de l'échange de maisons

Mardi 6 septembre 2022 - Trains, parcs de loisirs… Cet été, les acteurs du tourisme français ont enregistré des chiffres en augmentation, similaires à ceux connus avant la crise du Covid-19. Face à une hausse des prix généralisée, parmi les 35 millions de Français•e•s qui sont parti•e•s en vacances, beaucoup ont fait de leur mieux pour choisir des solutions leur permettant de s’évader du quotidien sans trop impacter leur porte-monnaie. Selon HomeExchange, l’échange de maisons a fait partie des moyens plébiscités par les habitant•e•s de la région Occitanie, qui compte désormais plus de 16,510 échangeurs et échangeuses de maisons.

L’Occitanie était la quatrième destination favorite cet été

En Occitanie, HomeExchange a enregistré 94,600 nuitées en juillet et août - soit près de 26% de plus qu’en été 2019. Ainsi, dans la même lignée que depuis le début de la crise sanitaire, la région est restée dans le classement les destinations les plus populaires, juste derrière la Bretagne, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Montpellier, Toulouse, Nîmes, Sète et Albi sont les villes qui ont séduit le plus les touristes.

L’échange de maisons séduit de plus en plus d’habitant•e•s de la région

Si la région est attrayante pour les vacancier•e•s de France et d’ailleurs, les Occitans eux-mêmes ont choisi l’échange de maisons pour s’accorder un moment de détente et déconnecter du quotidien. En effet, plus de 1,380 personnes habitant dans la région se sont inscrites sur la plateforme cet été. Paris, le Morbihan, le Finistère, la Haute-Savoie et les Landes sont les destinations vers lesquelles les habitant•e•s de la région se sont le plus tourné•e•s.

10,370 nuitées sont pour le moment prévues dans la région d’ici la fin de l’année, dont 2,550 pour les vacances de la Toussaint.

“La réduction des loisirs et des vacances font partie des nombreuses conséquences de la hausse de l’inflation dans la vie quotidienne des Français•e•s. Beaucoup de personnes nous racontent qu’elles n’auraient jamais pu continuer de voyager sans l’échange de maisons tant les économies faites sont considérables. Cela permet de se faire plaisir sans trop dépenser, s’offrir des voyages que l’on aurait jamais pu se payer en prenant une location classique. Cela explique, en partie, la montée en popularité de l’échange de maisons en France actuellement”, conclut Charles-Edouard Girard, cofondateur de la plateforme HomeExchange.