Sète - Journée découverte des activités de Fonquerne, gratuite et ouverte à tous

Le centre balnéaire Raoul Fonquerne propose une journée de découverte de toutes ses activités durant toute la journée de dimanche 11 septembre, de 10h à 17h, en partenariat avec le forum des associations* de la Ville de Sète.

L’accès de la piscine sera exclusivement réservé à cet événement, par conséquent il n’y aura pas de lignes nageurs ce jour-là.

Animations de natation, natation artistique et waterpolo, démonstrations et initiation de nage avec palmes et monopalme, éveil à la pratique de l’apnée (à partir de 16 ans) et démonstrations par des membres du Club, aquarando en extérieur, aquaforme en salle de fitness, aquagym, aquapalmes, aquajogging, mais aussi zumba, step, body art, pilates… il y en aura pour tous les goûts ! (Tout le programme horaire sur la page Facebook du centre balnéaire Raoul Fonquerne).

Un relais de natation et sur les appareils de cardio, ouvert à tous, sera également organisé en continu toute la journée.

Venez nous rejoindre et n’oubliez pas vos maillots, serviettes et tenues de sport !

Plus d'infos ici