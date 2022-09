Sérignan - La ville célèbre sa gastronomie et son terroir : les 16, 17 et 18 septembre

Sérignan célèbre sa gastronomie et son terroir pour les Journées Européennes du Patrimoine

Les 16, 17 et 18 septembre



À Sérignan, le goût des bonnes choses est inscrit dans son ADN. Vignerons, producteurs, artisans, commerçants et restaurateurs contribuent au rayonnement des saveurs Sérignanaises. La gastronomie locale n’est pas figée, elle évolue au fil du temps, des rencontres, des mélanges et des sensibilités de chacun. Un plat nous fait voyager, une saveur peut nous faire instantanément retourner en enfance ou nous faire penser à une personne qui nous manque. La cuisine met tous nos sens en éveil !

> Télécharger le programme

Vendredi 16 septembre

• 18h30 : Conférence et dégustations

Médiathèque Samuel Beckett

Conférence d’Anne-Marie Reboulet en ouverture des JEP. Présentation de l’ouvrage « ça sent bon dans les cuisines ».

Accord met et vin avec le tian Sérignanais de l’Harmonie et les vins de la cave coopérative. Dédicaces du livre de cuisine. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 17 septembre

• 10h : Visite de la cave coopérative et découverte œnologique

Cave coopérative les Vignerons de Sérignan

Visite de la nouvelle cave coopérative dans l’effervescence des vendanges, dégustation des premiers jus, atelier découverte de l’œnologie par un professionnel.

Places limitées, inscriptions obligatoires à la mairie au 04 67 32 60 90.

• 15h : Visite gourmande

Départ parvis de la passerelle Saint Roch

Visite guidée du cœur de ville avec des pauses gourmandes (Boucherie Ferrero, Boulangerie Garcia, Chez les Jean, Domaine Lupia, Brasserie du Grand Loup, Mas Noguès…).

Places limitées, inscriptions obligatoires à la mairie au 04 67 32 60 90.

Dimanche 18 septembre



• 10h : Balade vigneronne

Départ Jardins familiaux

Balade vigneronne dans la campagne Sérignanaise, cueillette et dégustation de fruits et légumes, dégustation de vins et apéritif gourmand sur les bords de l’Orb.

Places limitées, inscriptions obligatoires à la mairie au 04 67 32 60 90.

• 12h : Sardinade en musique et rame sur l’Orb (sous réserve)

Rives de l’Orb

Championnat de la Ligue Occitanie et sardinade organisée par les Rameurs de l’Orb. Réservation au 06 67 09 18 01.

• 15h : Visite gourmande

Départ parvis de la passerelle Saint Roch

Visite guidée du cœur de ville avec des pauses gourmandes (Boucherie Ferrero, Boulangerie Garcia, Chez les Jean, Domaine Lupia, Brasserie du Grand Loup, Mas Noguès…).

Places limitées, inscriptions obligatoires à la mairie au 04 67 32 60 90.