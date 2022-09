Vauvert - Rendez-vous les 24 et 25 septembre pour le Trophée des vignerons 2022

La direction évènementiel de la ville de Vauvert vous donne rendez-vous le samedi 24 et le dimanche 25 septembre 2022 aux arènes Jean Brunel pour le Trophée des vignerons.

Un week-end qui met en valeur les traditions taurines et favorise le partage !

Samedi 24 septembre

Dès 16h, rendez-vous aux arènes Jean Brunel à Vauvert pour la course de taureaux jeunes (entrée 5€). Les manades présentes seront Saint-Pierre, Félix, Layalle et Daumas. Les raseteurs invités sont A. BRUNEL, F. RANC, C. SOLA, L. AMARAOUI, T. ANDRIEU, B. MONLEAU.

Dimanche 25 septembre

Journée animée par la Peña Los Caballeros.

Dès 9h, déjeuner offert par la buvette des arènes aux prés des demoiselles, suivi par un abrivado au départ des prés à 11h.

A 15h30, deux taureaux rasetés par l’école taurine de la Petite Camargue.

La ville vous donne ensuite rendez-vous à 16h pour la finale du 21ème trophée des vignerons, 1er souvenir Robert Fabre (entrée 10€) : BORIS de Nicollin, GALION Blatière-Bessac, CAPUCIN de Cavallini, HERMES de Lagarde, LUCIFER de Paulin, PABLO de Didelot-Langlade, VIZIR de Saumade. Les raseteurs invités sont F. RANC, C. BARBIE, B. BEN HAMMOU, M. CHANAT, A. BRUNEL, C. SOLA, L. GIACONI, N. DESFONDS. La capelado sera réalisée par et avec le groupe folklorique Pantai de Camargo.

Pour clôturer cette belle journée, une bandido aura lieu après la course, jusqu’à la maison de retraite.