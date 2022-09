Hérault - Fin de la vigilance rouge orages et pluie-inondation dans l'herault passage en vigilance orange orages et pluie-inondation maintien de la vigilance jaune crues

FIN DE LA VIGILANCE ROUGE ORAGES ET PLUIE-INONDATION DANS L’HERAULT

PASSAGE EN VIGILANCE ORANGE ORAGES ET PLUIE-INONDATION

MAINTIEN DE LA VIGILANCE JAUNE CRUES

A 19H00 Météo-France a rétrogradé la vigilance ROUGE au niveau ORANGE pour orages et pluie-inondation. La vigilance ORANGE sera maintenue cette nuit et se prolongera pour la journée de mercredi. La vigilance JAUNE crues reste maintenue.

Le Cellule de crise reste en veille, les services de l’Etat, et es forces de secours restent mobilisés pour suivre le phénomène météorologique.

Le préfet de l’Hérault appelle à la plus grande vigilance et invite la population à s’informer et rester à l’écoute des consignes de sécurité des autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels.

Conseils de comportement :