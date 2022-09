Hérault - Hervé Bedoch rejoint la direction d'RTS "La radio du Sud"

Bio Express

­Hervé Bedoch a travaillé à la Direction des antennes nationales d’RFM et d’Europe 2 aux côtés de Frédéric Schlesinger, Jean-Pierre Millet et Sébastien Cauet dans les années 2000, avant de prendre la Direction régionale de Lagardère Métropoles pour la zone Languedoc-Roussillon aux côtés de Guillaume Desmeules jusqu’en 2015.

­Hervé Bedoch rejoint la radio régionale RTS au poste de directeur adjoint. Il aura la responsabilité des antennes et des programmes et accompagnera le développement de la radio et de la régie publicitaire d’RTS sur l’axe méditerranéen en étroite collaboration avec les deux co-gérants Diane et François-Xavier Delacoux.

Son arrivée intervient notamment, après le bon résultat d’audience de la dernière vague de Médiamétrie de juillet 2022 qui confirme RTS comme la grande radio du Sud. RTS voit augmenter son audience sur la plupart des départements où elle est présente en Occitanie et la Région Sud Provence Alpes côtes d’Azur.