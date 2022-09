Hérault - Conseil National de la Refondation Territoires Unis instaure avec le Président de la République  un dialogue régulier et direct

Conseil National de la Refondation

Territoires Unis instaure avec le Président de la République un dialogue régulier et direct

Afin de mieux agir pour les Français, Territoires Unis a proposé au Président de la République un dialogue construit et direct pour faciliter l’exercice de l’action locale au service de la Nation, considérant que le Conseil National de la Refondation ne constituait pas un format adapté pour travailler sur les enjeux des collectivités.

Le Président de la République a répondu en conviant, hier, les présidents de nos trois associations à une réunion de travail. François Sauvadet, Président de Départements de France, Carole Delga, Présidente de Régions de France et David Lisnard, Président de l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité ont salué cette réponse donnée à leur démarche.

Territoires Unis a obtenu l’assurance d’être reçu à échéances régulières, au moins deux fois par an, par le Président de la République pour travailler sur les perspectives d’amélioration de la décentralisation et fixer un cap aux discussions d’ores et déjà engagées avec le gouvernement sous l’égide d’Elisabeth Borne, dans un esprit de construction commune et de confiance mutuelle, qu’il convient une nouvelle fois de saluer.

La volonté des associations de Territoires Unis est de permettre aux collectivités locales qu’elles représentent de trouver, avec l’Exécutif et le Parlement, les moyens d’agir mieux et plus vite au service des Français.

Lors de ce premier échange, les trois Présidents ont rappelé la nécessité de lancer un vrai chantier de décentralisation, pour laquelle le Président de la République leur a assuré de son souhait d’avancer. Emmanuel Macron a par ailleurs réitéré son engagement à maintenir les moyens financiers des collectivités locales.

Les engagements du Président de la République lèvent ainsi les principales objections que Territoires Unis avait pour prendre part aux échanges prévus dans le cadre de la première réunion du CNR.

