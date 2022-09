France - Intermédiation locative : Enfin des locations immobilières aux enchères : adjugé, vendu, LOUÉ

Cette innovation vise à optimiser la valeur locative, au bénéfice des propriétaires bailleurs comme des locataires. Du jamais vu sur une plateforme de location immobilière ! On connaissait la « vente aux enchères », voici la « location aux enchères » ! Sur l’interface Wizi, cette nouvelle fonctionnalité est inédite sur une plateforme de location immobilière.

Elle vise à ce que les locataires et les propriétaires louent au prix juste. A partir du 20 juin, ce nouveau service permettra aux candidats à la location de proposer une offre jusqu’à 20% moins chère et jusqu’à 20% plus chère que celle qui est libellée dans la petite annonce. Avantages pour le propriétaire bailleur ? Ne pas renoncer à des candidats pour quelques euros… et ne pas perdre d’argent s’il existe des candidats plus offrants !

L’innovation bénéficie également aux locataires. Elle leur permet de négocier à la baisse le ticket d’entrée dans leur nouveau logement, sous réserve que le propriétaire bailleur accepte leur offre. Ou, à l’inverse, de surenchérir sur un appartement ou une maison qu’ils veulent à tout prix, « coup de cœur » oblige.

Un outil de fluidification du marché

« Fluidifier le marché de la location a toujours été notre objectif, commente Julien Lozano, cofondateur de Wizi. Nous avons fait en sorte de sécuriser les locataires et les propriétaires dès la création de notre plateforme de location en 2017, en sécurisant le revenu locatif des propriétaires avec la formule « Reversement du loyer le 5 du mois quoi qu’il arrive » et en se portant garant pour les locataires. Travailler à ce que les deux parties s’entendent sur le juste prix du loyer, dans la limite des éventuelles réglementations de plafonnement ou de blocage des loyers, participe à cette logique. »

La startup, qui se positionne comme un tiers de confiance sur le marché de la location longue durée, ajoute donc un nouveau service à son offre, dans un contexte de hausse continue, depuis 10 ans, de la part des logements vacants dans le parc de logements français (passant de 7,1 % en 2010 à 8,2 % en 2021)1 . Objectif : mieux définir la valeur locative des biens.

La prise en compte de la singularité de chaque situation

Cette estimation est lourde de conséquences pour le bailleur. S’il fixe le loyer trop haut, il trouvera plus difficilement des candidats et risque de perdre des mois de location. A l’inverse, s’il établit le loyer trop bas, il recevra plus de candidatures mais perdra de l’argent tous les mois. « Le meilleur prix » correspond donc au loyer le plus élevé pour lequel le propriétaire bailleur trouvera un locataire sans vacance locative, c’est à-dire sans rupture de location.

« Les estimations de loyers données par divers sites internet sont peu précises, elles se basent sur des moyennes ou sur des comparaisons forcément approximatives car elles n’intègrent pas le fait que chaque logement est unique, explique Julien Lozano. Dans la même rue, deux logements d’un même immeuble et de surface égale n’ont pas la même valeur locative selon l’étage, les vis-à-vis, l’ensoleillement, les équipements, l’agencement. Le nouveau système d’enchères de Wizi permet de tenir compte de la particularité de chaque situation… qu’il s’agisse de la situation du bien, de celle du candidat à la location ou de celle propriétaire bailleur ! »

5 ans d’existence, 1500 biens à la location

Cinq ans après sa création en 2017, Wizi propose 1500 biens à la location dont 50% dans les 10 plus grandes villes de France. La start-up ambitionne de réaliser un volume d’affaire de 10 millions euros en France en 2022. Elle se rémunère à l’aide d’une commission mensuelle de 9% sur les loyers encaissés au titre des multiples services rendus tant aux locataires qu’aux propriétaires : contrat de bail, signature et états des lieux numériques ; gestion administrative automatisée (compta propriétaire, quittance de loyers) ; paiement des loyers garanti ; assurance dégradation AXA et protection juridique AXA ; assistance par un conseiller dédié et confidentialité de la plateforme, dont les contrats sont certifiés conformes et les données hébergées en France. Lancée par trois cofondateurs aux expertises complémentaires, Wizi n’a pas que des objectifs business.

Elle aspire aussi à créer plus de solidarité

« Avant Wizi, l’immobilier locatif de longue durée n’avait pas bougé depuis 30 ans. Disrupter ce marché, c’est aussi jouer un rôle social auprès de toutes les personnes qui ne sont pas en CDI depuis 3 mois et qui ont du mal à se loger, comme les autoentrepreneurs, intérimaires, intermittents, en garantissant ces profils atypiques qui le sont de moins en moins au regard des évolutions de la société », conclut Julien Lozano

illustration