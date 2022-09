Montpellier - Nouvelle visite guidée : 1622, le siège de Montpellier et la Citadelle

Il y a 400 ans…

Le 31 août 1622 débute le siège de la ville par Louis XIII et ses troupes.

Cette date marque un tournant dans l’histoire de la ville. Elle s’inscrit dans une longue période de plus de deux siècles d’affrontements entre catholiques et protestants. La citadelle est née de cet évènement et a connu par la suite un destin unique.

La visite proposée raconte cette histoire en vous faisant pénétrer de façon exceptionnelle au sein de la citadelle (aujourd’hui occupée par le Lycée Joffre) et parcourir des lieux de mémoire sur l’Esplanade et dans l’Ecusson.

Du 31 août au 19 octobre 1622, le roi Louis XIII et ses armées mettent le siège devant Montpellier, tenu par la rébellion protestante sous le commandement du duc Henri de Rohan. Après un mois et demi de siège, la ville se soumet sans être vaincue.



Nos guides vous proposeNT de revenir sur cet événement qui changea considérablement l’avenir de Montpellier. Vous parcourrez avec elle des lieux remplis d’histoire, de l’Office de Tourisme , à la citadelle mais aussi sur l’esplanade Charles de Gaulle et le musée Fabre et la chapelle de la Miséricorde.



Visite guidée

Samedi 10 et dimanche 25 septembre à 15h

Samedi 8 et samedi 22 octobre à 15h

Inscription https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/1622-le-siege-de-montpellier-et-la-citadelle/FMALAR034V5267SY

Crédit photo Bruno Martinez