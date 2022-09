Sète - L'aventure entrepreneuriale est lancée au sein de Flex

Temps fort ce matin dans les nouveaux locaux de Flex, où cinq premiers candidats venaient présenter leurs projets devant un jury composé des services communautaires, de l’agence d’attractivité Blue invest et de partenaires dans le domaine de l’économie, de l’innovation et du crédit, présidé par le 1er Vice-président Jean-Guy Majourel, afin d’intégrer la première pépinière d’entreprise, fraîchement créée par Sète agglopôle méditerranée.

Avec ces premières auditions, l’aventure entrepreneuriale au service de l’innovation et de la création d’emplois durable sur notre territoire est désormais lancée !



Suite à un appel à candidature, 14 entreprises ont été pré-sélectionnées sur la base de critère d’éligibilité précis tels qu’un caractère innovant, un projet structurant pour les filières porteuses (croissance bleue, industries culturelles et créatives, numérique, santé et bien-être, services, développement durable et économie circulaire), ainsi que la création et une qualité des emplois valeurs portées par l’entrepreneur. Ces cinq premiers candidats étaient auditionnés ce matin par un Comité technique de techniciens et membres experts. Les candidats retenus vous seront présentés prochainement dans le magazine de l’Agglopôle.

Au-delà d’une offre de bureaux et services adaptés (moyennant un modeste loyer) et d’un accompagnement sur-mesure, Flex propose également à ces jeunes entrepreneurs un véritable lieu de vie et d’échange, afin de faire émerger des partenariats, booster leur créativité et multiplier ainsi leurs chances de réussite.

Comme le précisait ce matin François Commeinhes, Président de l’Agglopôle : « Rejoindre Flex constitue la 2e étape du parcours de l’entrepreneur après la phase d’incubation. En sachant que le taux de survie pour une entreprise accompagnée en pépinière d’entreprise passe de 50% à 80%, l’entreprise récemment créée est ainsi épaulée jusqu’à 5 années d’existence pour mieux se développer et s’ancrer sur le territoire. Ce nouvel outil qu’est Flex doit permettre la création d’emplois qualifiés et pérennes sur notre territoire, qui porte une ambition forte d’innovation et de développement de notre économie locale ».

► Renseignements : 04 67 46 47 68 / flex.agglopole.fr