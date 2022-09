Frontignan - Journée des associations : dimanche 4 septembre dans le quartier de La Peyrade

Près de 120 associations seront présentes ce dimanche 4 septembre dès 10h, autour du quartier de La Peyrade (autour de la salle de sport Roger-Arnaud, av Jean-Mermoz).

Évènement incontournable de la rentrée, cette journée met en avant la richesse des activités proposées par les associations de la ville, en permettant aux habitants de Frontignan la Peyrade d’aller à la rencontre des associations pour s’informer et éventuellement s’inscrire.

Cette journée sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir le tissu associatif de la ville et les nombreux bénévoles qui animent toute l’année les manifestations festives, culturelles, solidaires et sportives de la ville, mais également les intervenants autour de l’éducation, la santé, la solidarité, la transition démocratique et écologique, le commerce ou encore le patrimoine, qui font de Frontignan la Peyrade un modèle du vivre ensemble.

Amateurs de sport, amoureux des arts, désireux d'engagement humanitaire... Chacun pourra trouver son bonheur auprès des 120 associations représentées sur les stands implantés tout autour de la salle de sport Roger-Arnaud, sur les 340 associations recensées sur la commune.

Réel temps fort pour rappeler le partenariat étroit qui l’unit aux associations, la Ville soutient cette richesse et cette diversité associative avec l’attribution annuelle d’un financement transparent et équitable, et en mettant à disposition des locaux et des équipements ainsi qu’une aide logistique et matérielle indispensable au bon déroulement de leurs activités et manifestations.

La Ville présentera à cette occasion la nouvelle édition 2022-2023 du guide des associations de Frontignan la Peyrade, qui sera par la suite consultable en ligne sur frontignan.fr

Le mot du maire

« Avec un immense plaisir et une énergie décuplée à l’idée de reprendre pleinement vie, les clubs et leurs bénévoles sont mobilisés à nos côtés pour réussir cette journée aussi utile que festive, organisée cette année, pour la première fois, à La Peyrade, autour des nombreux équipements sportifs et de loisirs en bordure du canal.

Grâce à eux, nous pouvons vivre nos passions, exprimer nos talents, partager nos savoir-faire, nous engager pour notre environnement ou encore porter la solidarité au plus près, toujours dans la convivialité.

Les membres des associations contribuent au succès des grandes manifestations festives, culturelles ou sportives et incarnent au quotidien cet art de vivre propre à Frontignan la Peyrade, basé sur le sens du partage et de la fête dans la conscience de notre environnement exceptionnel à préserver.

Je les remercie vivement d’être aussi essentiels ! » Michel Arrouy, Maire de Frontignan la Peyrade

La Ville aux côtés des associations

Grâce à l’engagement et au dynamisme des bénévoles qui les animent au quotidien, dans tous les domaines, les nombreuses associations de la ville témoignent de cette convivialité et de ce sens de l’accueil si attachés à l’identité de Frontignan la Peyrade.

Un soutien au quotidien

Toujours à leurs côtés, la Ville soutient cette richesse et cette diversité associative par l’intermédiaire des agent.es référent.es. Tout au long de l’année, ils accompagnent les associations dans leurs démarches administratives et partagent leurs informations avec tous les services de la Ville pour une meilleure coordination.

La Ville met aussi à disposition les équipements municipaux nécessaires aux pratiques et fournit l’aide logistique et matérielle indispensable au bon déroulement des activités courantes comme des petites ou grandes manifestations organisées par les associations. Elle leur apporte également un financement transparent et équitable (520 000€ en 2022), déjà renforcé par la signature de contrats d’objectifs pour les clubs sportifs, afin de mieux s’engager ensemble vers des pratiques durables et pour l’égalité des chances.

Une démarche toujours plus participative

Avec la volonté forte de développer la démocratie participative de proximité, après la mise en place d’instances citoyennes revivifiées, la Ville a initié une démarche collaborative avec toutes les associations présentes sur son territoire, pour concevoir ensemble d’autres formes de relations, innovantes et empreintes de renouveau démocratique.

Un service vie associative a été créé pour accompagner ce travail commun, en lien avec les référent.es thématiques. Dans l’objectif de favoriser une meilleure prise en compte des nouveaux enjeux et une plus grande coopération associative et municipale, il s’inscrit dans la transition démocratique et écologique engagée par la Ville pour l’intérêt public local et l’intérêt général.