Frontignan - 18 e Festipop : la culture accessible pour tous

Samedi 10 septembre, le festival des cultures urbaines solidaires, Festipop, revient à Frontignan la Peyrade, sur le plan du Bassin, pour une soirée festive, musicale et solidaire.

Un évènement gratuit (participation libre) organisé par Cultures Urbaines Sans Frontières / CUSF, en partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade.

Comme chaque année depuis sa création en 2004, le Festipop, organisé par l’association Cultures urbaines sans frontières / CUSF, en partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade et le soutien du Département et du Secours populaire, revient en ce début de mois au plan du Bassin (contrairement aux précédentes éditions aux arènes Jean-François-André) pour une soirée festive, musicale et solidaire.

Depuis 2004, avec l’appui du Secours Populaire Français, le Festipop a pour objectif d’impliquer la jeunesse dans la solidarité par divers moyens, tout en assurant la diffusion, la promotion et le développement des cultures urbaines au sens large, et des moyens d’expression qu’elles offrent à tous, par le sport, l’art, la culture.

Après 3 années difficiles, le festival populaire revient et frappe fort en proposant une nouvelle formule : une soirée gratuite (participation libre), marquant davantage un accès à la culture pour tous.

CUSF se mobilise depuis des années autour d’actions humanitaires et solidaires, en France comme à l’étranger. Les précédentes éditions du Festipop ont ainsi permis :

la construction de réservoirs d’eau et d’un château d’eau au Maroc

la rénovation d’une maison pour enfants des rues en Roumanie

une action contre la malnutrition chez les étudiants précaires en France

la construction de 5 puits d’eau au Niger

la découverte des vacances au ski pour 20 enfants issus de milieux défavorisés

le financement d’un bus solidaire « Solidaribus », une antenne mobile du Secours populaire français qui permet d’aller à la rencontre des étudiants devant les universités.



Infos pratiques

Pendant le festival, le Festibar et le Restopop permettront de se désaltérer et de se restaurer à des prix très abordables dès 17h : boissons sans alcool, bière artisanale locale, sandwiches, snacks, plateaux repas.

Stand d’information, de sensibilisation, exposition street art, démos de graffs et de skate seront également de la partie, animant le festival et valorisant les actions menées par CUSF.

Le tout sur fond de musiques Reggae avec TravelSounds HiFi

Accessibilité

Le Festipop permet à des personnes en situation de handicap (déficiences visuelles, motricité réduite, surdité…) et à des personnes valides de se rencontrer et de partager une passion commune et de favoriser les pratiques culturelles et artistiques par et pour tous.

Samedi 10 septembre 2022

18 e édition du Festipop

Soirée Original Reggae avec TravelSounds HiFi feat MC & Dj's.

De 17h à 1h.

Plan du Bassin.

Accès libre, participation libre.

Rens. : www.festipop.org