Hérault - Agde - Alerte orange : 19 h 45 Épisode pluvio-orageux actif nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité

Bulletin de vigilance départemental

Qualification du phénomène

Épisode pluvio-orageux actif nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité

Situation actuelle

Sur l'Hérault de grosses cellules orageuses se développent en cette fin de journée.

Sur le Gard, on a observé de la grosse grêle, des phénomènes tornadiques vers Fontanelles et un cumul horaire de pluie proche de 83 mm à Saint-Dionisy.

Sur le Var, un très fort orage s'est déclenché à proximité de Bras.

Evolution prévue

Cette situation à gros potentiel orageux se prolonge ce vendredi fin de journée et la nuit prochaine sur les 6 départements placés en vigilance orange.

Les orages parfois intenses produisent une forte activité électrique, des rafales de vent parfois supérieures à 100 km/h et des intensités pluvieuses fortes de l'ordre de 40 à 60 mm en très peu de temps.

Ponctuellement, sous les cellules les plus fortes et très peu mobiles, on peut avoir 80 mm en très peu de temps.

Sur l'ensemble de l'épisode les cumuls pourront atteindre ponctuellement 100 à 120 mm localement 150 mm sur le Gard qui a déjà connu un épisode très actif et 120 mm sur le département du Var.

https://vigilance.meteofrance.fr/fr/herault