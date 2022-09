« DARK STORES » : OLIVIA GREGOIRE ET OLIVIER KLEIN POURSUIVENT LA CONSULTATION ET REUNISSENT LES ASSOCIATIONS D’ELUS ET LES METROPOLES LE MARDI 6 SEPTEMBRE

Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, et Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, poursuivent la concertation sur les « dark stores » avec les associations d’élus et les représentants des métropoles le mardi 6 septembre au ministère chargé de la Ville et du Logement, Hôtel de Roquelaure.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des consultations menées depuis le 6 juillet pour réglementer dans les plans locaux d’urbanisme l’implantation des « dark stores » dans les villes et éviter les nuisances qu’ils causent aux habitants, tout en permettant à ceux-ci l’accès à un service de livraison rapide. Les « dark stores » sont les locaux utilisés par les entreprises de livraison et principalement situés au cœur des centres villes.

Pour trouver un équilibre entre cadre de vie préservé et attractivité économique des collectivités, un projet de décret et un projet d’arrêté avaient été soumis à la consultation de l’ensemble des parties prenantes. Le travail de consultation va se poursuivre ces prochaines semaines pour aboutir à l'élaboration d’un texte réglementant l’implantation de ces activités.