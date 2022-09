Beaucaire - ( 30 ) CAPITAL : Paul et Benjamin sont les gérants de l'entreprise familiale Nectapeche

Budget courses : enquête sur les bons plans anti-inflation

Dimanche 11 septembre à 21.10

Enquête - Grande distribution : la revanche des premiers prix

Avec une inflation déjà à plus de 6% et qui pourrait atteindre 7% dès la rentrée, les Français n’ont jamais autant eu les yeux rivés sur leur pouvoir d’achat. Au moment de faire leurs courses, nombre d’entre eux se tournent vers les produits premier prix, alimentaires et non-alimentaires. Il faut dire que 46% des Français disent faire leurs courses à 10 euros près. Et si ces produits premiers prix séduisent, c’est parce qu’ils sont entre 20 et 50% moins chers que les marques nationales ou les marques distributeurs !

Quels sont les secrets de ces produits ultra compétitifs? Comment les fabricants parviennent-ils à proposer des tarifs toujours plus bas sans toucher à la qualité ? Quelles sont leurs stratégies pour maintenir des prix bas malgré la hausse continue des matières premières? Capital a enquêté sur ces produits premiers prix qui réduisent notre facture en hypermarché !

Beaucaire (30) : Paul et Benjamin sont les gérants de l’entreprise familiale Nectapeche

Paul et Benjamin Boisson habitent et sont nés à Beaucaire, dans le Gard. Ces deux frères sont gérants de l’entreprise familiale Nectapeche. Ils produisent plusieurs tonnes d’abricots, de nectarines, de pêches et de raisins par saison. Cette année, ils ont accepté de participer au programme lancé par une grande surface pour vendre des fruits à petit prix. De leur usine de conditionnement sort chaque semaine des abricots, dont le kilo est en moyenne deux fois moins cher que sur le marché !

Alors comment font-ils ? Ces fruits dits « petit prix » sont-ils de même qualité que les autres ?

Pour répondre à ces questions, Paul et Benjamin nous ont emmené dans les coulisses de leurs productions.

M6/Cap écran